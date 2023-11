Sonte “Nata e Bardhë”, Veliaj zbulon surprizat e koncertit festiv në sheshin “Skënderbej” 

Kryebashkiaku Erion Veliaj ka zbuluar surprizën e datës 29 Nëntor, ku do performojnë disa nga këngëtarët më të famshëm shqiptarë.

Përtej ceremonisë protokollare tek Varrezat e Dëshmorëve, “Nata e Bardhë” do të sjellë artistët më të mirë dhe më të njohur shqiptarë, ku për herë të parë do të bëhen bashkë për një natë të paharrueshme.

Muzika do të fillojë në orën 18:00 me Dj më të mirë shqiptarë, ndërkohë më pas në skenë do të ngjiten këngëtarët. Të parët do të jenë Landi dhe Miri që do të sjellin hitet e tyre më të mira ndër vite.

Më pas Stine, Varrosi, Buta, Kida, Samanta, Capital T, Mc Cresha dhe Ylli Limani. Skena do t’i lihet më pas Elgitit dhe Romeos.

Nëse mendoni se surprizat janë kaq, e keni gabim. Në skenën e ndërtuar në sheshin “Skënderbej” do të ngjitet Noizy. Nuk do të mungojë as Luiz Ejlli për të përshëndetur fansat e tij të shumtë.

Mbrëmja do të mbyllet me një spektakël fishekzjarresh që do ta bëjnë një mbrëmje magjike këtë 29 nëntor.