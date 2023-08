Struga dhe Shëtim Duro duan play off-in

Struga kërkon që ëndrra e bukur e kësaj vere të zgjasë përtej përplasjes së dyfishtë me Swift Hesperange, në raundin e tretë të Conference League-s. Trajner Shpëtim Duro theksoi se është një moment historik për ekipin kampion të Maqedonisë së Veriut ne pjesëmarrjen e parë evropiane.

“Vazhdojmë ndeshjet e Europës, është e 5-të që do ta zhvillojmë, pas sfidave me Zhalgirisin dhe Buduçnostin. Patjetër që këtë takim skuadra jonë e pret me mjaft interes, sepse është moment historik dhe do të tentojmë për të kaluar në play off, deklaroi fillimisht Duro.

Trajner kryeqytetas as që e vë në diskutim dëshirë ne futbollistëve të tij për të dhënë maksimumin përballë kundërshtarit nga Luksemburgu.

“Përgjigjja është shumë e thjeshtë: motivimi nuk diskutohet, për një skuadër të re si jona. E presim me motivim të madh këtë takim, sepse pretendojmë, siç e thashë, dhe jemi pranë play-off-it. Frika më e madhe e motivimit për mua ishte ndeshja e kampionatit e ditës së diel, duke pasur parasysh se kishim harruar për një çast kampionatin, duke u futur tek ajo atmosfera e Kupave të Europës, por unë falënderoj skuadrën, që u përqendrua dhe e zgjodhi me jashtëzakonisht mençuri takimin e parë të kampionatit, për të menduar për këto dy takime shumë të rëndësishme për ne. /Supersport/