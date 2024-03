Masakra në Moskë: Çfarë dimë deri tani? Një historik i sulmeve terroriste në Rusi dhe reagimet e liderëve botërorë për tragjedinë

Të paktën mbi 140 persona janë vrarë dhe më shumë se 100 të tjerë janë plagosur pasi persona të armatosur hapën zjarr dhe ndezën eksploziv në një sallë koncertesh në skajin perëndimor të Moskës.

Ja çfarë dimë deri tani:

Bashkia e Crocus

Kryeqyteti rus është një qytet i përhapur me mbi 12 milionë banorë.

Bashkia Crocus, e cila përfshin një qendër tregtare dhe një vend konferencash, shtrihet në periferi të Krasnogorsk, rreth 20 km (12 milje) në perëndim të Kremlinit dhe përgjatë rrugës unazore të Moskës.

E hapur në vitin 2009, salla e koncerteve është një vend i njohur argëtimi me një kapacitet për 6200 njerëz.

Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dikur mbajti atje një konkurs Miss Universe.

Sulmi

Sulmi filloi të premten në mbrëmje pikërisht kur njerëzit po zinin vendet e tyre për një shfaqje të shitur nga ‘Picnic’, një grup i njohur rock nga epoka sovjetike.

Rreth pesë burra të veshur me rroba ushtarake hynë dhe hapën zjarr në ambjetin brenda sallës, duke tmerruar të pranishmit në koncert.

Dave Primov, i cili ishte në sallë gjatë sulmit, përshkroi kaosin dhe tmerrin brenda sallës.

“Ne të gjithë u ngritëm dhe u përpoqëm të lëviznim drejt korridoreve. Njerëzit filluan të panikohen, filluan të vrapojnë dhe u përplasën me njëri-tjetrin. Disa ranë dhe të tjerë i shkelën”.

Ka pasur të shtëna me armë zjarri” , tha Primov për agjencinë e lajmeve Associated Press.

Hetuesit rusë thanë se të paktën 133 njerëz ishin vrarë, ndërsa më shumë se 100 të tjerë u plagosën në një nga sulmet më të rënda që kanë goditur vendin në dekada.

Sulmuesit ndezën gjithashtu eksplozivë që ndezën një zjarr të madh që në një moment mbuloi deri në 12,900 metra katrorë (139,000 metra katrorë), sipas agjencisë ruse të lajmeve Interfax.

Helikopterët u futën për të shuar flakët nga ajri, ndërsa zjarrfikësit luftuan me flakët nga toka. Zjarri përfundimisht u vu nën kontroll herët të shtunën.

Ministria e Situatave të Emergjencave tha se zjarrfikësit ndihmuan rreth 100 njerëz të largoheshin nga bodrumi i ndërtesës, ndërsa operacionet e shpëtimit u nisën edhe për njerëzit e bllokuar në çati.

Gjueti për sulmuesit

Komiteti Hetimor i Rusisë, agjencia më e lartë shtetërore e hetimeve kriminale, hapi një hetim “terrorist” për sulmin dhe garda kombëtare, Rosgvardia, ishte midis njësive të vendosura për të kërkuar personat e armatosur.

Nikolai Patrushev, sekretari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë dhe një aleat kryesor i presidentit Vladimir Putin, ka thënë se sulmi në Moskë tregon se sa serioz është kërcënimi i terrorizmit për Rusinë, raportoi TASS.

Ai shtoi se ata që kryen sulmin do të mbajnë përgjegjësi.

Shërbimi rus i sigurisë FSB i ka thënë Putinit se 11 persona janë arrestuar, përfshirë katër persona të përfshirë drejtpërdrejt në sulm, citon Interfax.

Kremlini nuk fajësoi askënd për sulmin, por disa politikanë rusë nxituan të akuzojnë Ukrainën.

Mykhailo Podolyak, një këshilltar i presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy, mohoi përfshirjen e Ukrainës.

Ukraina nuk ka përdorur kurrë përdorimin e metodave terroriste, gjithçka në këtë luftë do të vendoset vetëm në fushën e betejës,” postoi ai në X.

ISIL merr përgjegjësinë

Shteti Islamik në provincën Khorasan (ISKP), një degë afgane e ISIL (ISIS), mori përgjegjësinë për sulmin në një deklaratë të postuar nga agjencia e lajmeve Amaq.

SHBA tha se kishte paralajmëruar gjithashtu për kërcënimin e shtuar të paraqitur nga “ekstremistët” me plane të pashmangshme për një sulm ndaj “mbledhjeve të mëdha” në Moskë.

Michael Kugelman i Qendrës Wilson me bazë në Uashington, DC tha se ISKP “ e sheh Rusinë si bashkëpunëtore në aktivitetet që rregullisht shtypin muslimanët”.

ISIS-K [ISKP] ka qenë i vendosur në Rusi gjatë dy viteve të fundit, duke kritikuar shpesh Putinin në propagandën e saj,” tha Colin Clarke nga Qendra Soufan, një grup kërkimor me bazë në Uashington.

Çfarë ka thënë Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin?

Presidenti rus Vladimir Putin tha të shtunën se të gjithë ata që janë përgjegjës për sulmin në Moskë do të identifikohen dhe ndëshkohen.

Të gjithë autorët dhe organizatorët që qëndrojnë pas këtij krimi, në mënyrë të pashmangshme do të përballen me një dënim maksimal. Pavarësisht se kush janë ata dhe kush i drejtonte, ne do të identifikojmë dhe ndëshkojmë të gjithë ata që qëndruan pas këtij sulmi terrorist”, tha ai në një fjalim drejtuar kombit.