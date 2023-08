PRISHTINË: Të shtëna me armë në një lokal, një i vdekur, 16 të plagosur

Të shtëna me armë zjarri janë shënuar në orët e vona të mbrëmjes në qendër të Prishtinës, në një lokal, ku për pasojë kanë mbetur një i vdekur dhe 16 të plagosur. Sipas autrorieteve fillimisht sherri ka filluar me objekte qelqi dhe më pas ka agravuar në përplasje me armë zjarri.

Mësohet se 7 prej tyre kanë marrë plagë nga arma e zjarri.

Deklarata e plotë e policisë:

Rreth orës 23:30, është raportuar për të shtëna me armë zjarri në një lokal në rrugën “Rexhep Luci” në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe nga informacionet e para dyshohet se disa persona kanë marrë plagë nga arma e zjarrit apo edhe nga objekte qelqi.

Ndërkohë që të lënduarit janë dërguar për trajtimin e nevojshëm mjekësor, policia po vijon punën me veprime të ekzaminimit të vendngjarjes si dhe me veprime të tjera operativo-hetimore .

Aktualisht së paku dy të dyshuar janë identifikuar si të përfshirë në rast, ndërsa po punohet edhe për identifikimin e të dyshuarve të tjerë të mundshëm.