TELEBINGO SHQIPTARE: 11.500 Euro fitohen në Fier, lista me fituesit e shorteut të djeshëm

Në shortin e datës 24 Mars nga loja “Rrota e Fatit” janë fituar 427.000 lekë nga fituesit e përzgjedhur një javë më parë, ku konkretisht kanë fituar: Islami nga Tirana 110.000 lekë, Artur nga Korça 27.000 lekë, Luanesha nga Fieri 26.000 lekë, Brunilda nga Durrësi 32.000 lekë, Mirjani nga Kukësi 25.000 lekë, Rovana nga Gjirokastra 26.000 lekë, Fluturaku nga Tirana 103.000 lekë, Adrian nga Fieri 30.000 lekë, Enkeleda nga Tirana 30.000 lekë, Ornela nga Tirana 27.000 lekë. Teksa janë përzgjedhur dhe 10 lojtarë të tjerë të cilët do të provojnë shansin e rulotës të dielën e ardhshme për të fituar dhe ata miliona lekë CASH.

Numrat serial të kontrabiletave të përzgjedhura për “Rrotën e Fatit” janë:

202964885068- Fier 202965643721- Tiranë 202933525469- Elbasan 202952594337- Vlorë 202840871121- Tiranë 202940567268- Tiranë 202965447546- Tiranë 202812883410- Mat 202952561320- Vlorë 202809731757- Tiranë

Ndërsa loja telefonike, fituesit kanë vijuar si më poshtë:

Fatos Isufaj nga Maliqi, fitues i 60.000 lekëve dhe një dhuratë speciale nga Atom Computer me pajisje elektronike. Ilda Rroshi nga Prrenjasi, fituese e 65.000 lekëve. Eljon Llenga nga Lushnja, fitues i 100.000 lekëve. Malfredi nga Tirana, fitues i 60.000 lekëve dhe një laptop nga Atom Computer. Hajrie nga Tirana, fituese e 75.000 lekëve. Familja Mimani nga Berati, fitues me 55.000 lekë dhe një Tablet nga Atom Computer. Liljana nga Tirana, fituese e 55.000 lekëve dhe një kamera GO PRO HERO 9 nga Atom Computer. Preng Lleshi nga Lezha, fitues i 65.000 lekëve dhe një tjetër laptop nga Atom Computer. Fiqo nga Durrësi, fituese e 100.000 lekëve.

Në shortin e goglave çmimi i madh ka kapur vlerën e 1.181.600 lekëve të rinj dhe bileta fituese rezulton të jetë blerë tek shitësja Merita Pelari në qytetin e Fierit me adresë tek Posta Qëndrore. Numri serial i biletës fituese të BINGOS është 202939814519.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues te tjerë, nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 10268 lojtarë të tjerë, të cilët fitojnë nga Telebingo Shqiptare 50 lekë. Ndërsa fitues të serisë me dy linja janë shpallur 106 lojtarë, ku secili prej tyre siguron nga Telebingo shumën prej 3715 lekësh. Numri i fatit për shortin e datës 24 Mars 2024 është shpallur numri 5 dhe të gjitha ata lojtar që kanë numrin e fatit 5 të shënuar në “Vërtetimin e Pagesës” fitojnë një biletë falas të javës së ardhshme.

Një njoftim i rëndësishëm është bërë nga kompania për fituesin çmimit të madh nga java e kaluar i cili ende nuk është paraqitur të tërheqë çmimin. Teksa bëhet me dije se sipas rregullores ky lojtar do të pritet 60 ditë kalendarike të plota për të marr vlerën e Bingos prej 13.000 Euro, vendoset në vëmendje edhe një herë se bileta fituese e javës së kaluar rezulton të jetë shitur në Kavajë tek shitësi Agron Shima.

Çdo javë luajmë për 6 çmime të mëdha të lojës telefonike dhe shortin e goglave!

Fituesi mund të jesh ti!

Nr Kontakti: 0672078190 Web: telebingo.al Adresa: Rruga “Qamil Guranjaku”, Tiranë