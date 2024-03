TELEBINGO SHQIPTARE: Mbi 15 mijë Euro fitohen në Krujë, Gjirokastër dhe Tiranë, lista e fituesve

Në shortin e datës 10 Mars nga loja “Rrota e Fatit” janë fituar 435.000 lekë nga fituesit e përzgjedhur një javë më parë, teksa janë përzgjedhur dhe 10 lojtarë të tjerë, të cilët do të provojnë shansin e rulotës të dielën e ardhshme për të fituar dhe ata miliona lekë CASH. Numrat serial të kontrabiletave të përzgjedhura për “Rrotën e Fatit” janë:

202827603739- Fier 202834273226- Tiranë 202802672969- Lezhë 202808921483- Vlorë 202839705117- Korçë 202803232280- Tiranë 202802850038- Rrëshen 202796391709- Durrës 202840618757- Tiranë 202808946044- Vlorë

Ndërsa loja telefonike, sic dhe ishte premtuar një javë më parë të gjitha fitimet e lojtarëve janë shoqëruar me dhurata speciale për zonjat të tilla si: Orë, varse me gurë të çmuar, çanta, veshje, parfum, kremra, set guzhine etj. Telefonatat dhe fitimet përkatëse kanë vijuar si më poshtë:

Eva Topallaj ngabTirana fituese me 65.000 lekë dhe një pal syze dhuratë nga Optika 1. Saimir Zylyftari bga Tirana fituese me 50.000 lekë dhe një orë Swatch. Koan Petrollari nga Korça fitues me 85.000 lekë dhe nje set elektroshtëpiakesh nga J&B Electronics. Adelina Cenaj nga Elbasani fituese me 70.000 lekë dhe nje set me kremera KORFF nga MegaPharma. Haxhi Gjoka nga Laçi, fitues me 55.000 lekë dhe një dhuratë speciale nga Marcela Lati Shoes. Drita Osmani nga Durrësi, fituese me 65.000 lekë dhe një orë POLO nga Premium Watches and Jewelry. Angjeliqi Koleta nga Tirana, fituese me 75.000 lekë dhe një set me çante, bizhu dhe shall nga Cliche. Monika Zegullaj nga Korça, fituese me 70.000 lekë dhe një varëse me kristal të çmuar Swarovski. Gani nga Shkodra, fitues me 75.000 lekë dhe një veshje nga Cliche. Drande Noçoj nga Shkodra, fituese me 60.000 lekë dhe nje set elektroshtëpiake nga J&B Electronics.

E ndërsa ende nuk ishte zbuluar asnjë nga çnimet e mëdha “Rroga TeleBingo”, është bërë telefonata e fundit dedikuar vetëm këtij çmimi. Rastësia ka përzgjedhur fituese të këtij çmimi Naxhien nga Tirana. Duke nisur nga ky muaj zonja Naxhie do të marr 50.000 lekë çdo muaj për 1 vit dhe me këtë fituese do të njihemi live të dielën e datës 17 Mars.

E ndërsa në shortin e goglave çmimi i madh ka kapur vlerën e 1.544.100 lekëve të rinj dhe ndahet mes tre fituesish nga Gjirokastra, Tirana dhe Kruja. Detajet e biletave fituese janë:

202802312448 – numri serial i biletës fituese nga Kruja, e cila rezulton të jetë shitur tek shitësja Mejte Balla me adresë tek rruga “Donika Kastrioti” 202809413115– numri serial i biletës fituese nga Gjirokastra, e cila rezulton të jetë shitur nga shitësi Ylli Duro me adresë tek lagjja “18 Shtatori” 202795529273 – numri serial i biletës fituese nga Tirana, e cila rezulton të jetë shitur nga vajzat e promocionit me adresë në Qendër.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues te tjerë, nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 24.682 lojtarë të tjerë, të cilët fitojnë nga Telebingo Shqiptare 50 lekë. Ndërsa fitues të serisë me dy linja janë shpallur 450 lojtarë, ku secili prej tyre siguron nga Telebingo shumën prej 1.140 lekësh. Numri i fatit për shortin e datës 10 Mars 2024 është shpallur numri 4 dhe të gjitha ata lojtar që kanë numrin e fatit 8 të shënuar në “Vërtetimin e Pagesës” fitojnë një biletë falas të javës së ardhshme.

Dhe mos harroni, çdo javë luajmë për 6 çmime të mëdha të lojës telefonike dhe shortin e goglave! Fituesi mund të jesh ti dhe mjafton një biletë për të qenë ti fituesi!

