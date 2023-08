“Ti do të shkoje me pushime në Shqipëri?”, moderatori provokon miliarderin italian. Flavio Briatore përshkrim befasues vendit tonë

Prej kohësh tashmë Shqipëria po zë një hapësirë të konsiderueshme në mediat televizive më të njohura në Itali.

Vendi ynë cilësohet si destinacioni ideal për italianët, të cilët po braktisin vendin e tyre për shkak të çmimeve të larta.

Për këtë temë ka folur dhe një nga biznesmenët më të njohur në shtetin fqinj, Flavio Briatore, i cili krahason bregdetin shqiptar me atë të Italisë.

“Kur krijohet mundësia për të kursyer besoj se është e drejtë që italianët zgjedhin Shqipërinë. Jo vetëm kaq, por deti është i njëjtë me atë që kemi në Pulia, Sicili, Kalabri, nuk ndryshon shumë. Unë e njoh mirë Shqipërinë, shërbimet janë të shkëlqyera. Besoj se secili duhet të shtrijë këmbët sa ka jorganin. Fatkeqësisht, në Itali ka patur një rritje çmimesh dhe rrogat kanë ngelur në vend. Shumë familje që i përkasin shtresës së mesme kanë shumë vështirësi.”

I ftuar në emisionin ‘Zona Bianca’ në kanalin televiziv Rete4, biznesmeni 73-vjeçar i njohur për jetën dhe pushimet luksoze pohoi se e njeh shumë mirë vendin tonë. Ai thotë se nuk do kishte asnjë problem të vinte të pushonte në bregdetin shqiptar.

Do të bëj një pyetje provokuese, ti do të shkoje me pushime ne Shqiperi?

“Po, pa asnjë problem”.

“Shkëlqyeshëm.”

“Unë e njoh Shqipërinë shumë mirë. Deti është shumë i bukur. Shqipëria si Italia e para 10 ose 20 viteve si Ricone ose Rimini. Ka mikëpritje të jashtëzakonshme. Nëse më jepet rasti do të shkoja me pushime në Shqipëri.

“Ta bëra këtë pyetje sepse publiku ka një imazh tëndin që bën pushime luksoze dhe super komode, por ti po thua që edhe një vend me një det të bukur si Shqipëria mund të jetë një destinacion shumë i përshtatshëm?“

“Sigurisht që po.”

Nuk janë vetëm kostot më të ulta në vendin tonë, por si përparësi shihet distanca e vogël gjeografike e Shqipërisë krahasuar me destinacionet e shteteve të tjera.