TITUJT: Çfarë mund të lexoni sot në faqen e parë të gazetës DITA

1 – Nga Shaban Murati – Bllofi serb: Beogradi vë në lojë BE me “Platformën e Kievit”. Lëvizja mashtruese e “bashkimit” me 66 shtetet që iu bashkuan nismës së fundit diplomatike kundër Rusisë

2 – A është kërcënuar kreu i SPAK? – ANALIZA: Edhe pse shumë pistoleta virtuale kërcënimi dalin shpesh nga brezi në Tiranë, ato hyjnë me dhembje diku gjetkë pa arritur të qëllojnë edhe kur paguhen me shumë para

3 – Nga Mareglen Kasmi: Kur bashkëpunëtorët e nazifashizmit, shpallen heronj të çlirimit kombëtar

4 – Personazhe – Arkiva: Disa rrëfime për gratë që kanë drejtuar dikur fabrikat e Shqipërisë

5 – Hera e parë: Shqipëria merr presidencën e Këshillit të Sigurimit

6 – Letrat e lexuesve: Historia e dy kolonave ose Tepelena në Butrint

