TITUJT: Çfarë mund të lexoni sot në faqen e parë të gazetës DITA

1 – Nga Jetmir Aliçka – Edukimi në pikiatë: Rënia alarmante e figurës së mësuesit dhe e shkollës si institucion. Domosdoshmëria emergjente e krijimit të një fryme në gjithë shoqërinë shqiptare, për të rishikuar totalisht qasjen ndaj tyre. Pse qeveria duhet të rritë menjëherë dhe pa asnjë hezitim buxhetin për arsimin

2 – Përgjigje një tipi që fle dhe zgjohet nëpër kanale televizive: 17 janari i Skënderbeut dhe “trimat pa beteja” të ekraneve që kanë kurajon të flasin broçkulla edhe për vetë heroin kombëtar duke dëshmuar antishqiptarizëm dhe verbëri antishkencore

3 – Nga kush kishte frikë Ramiz Alia: Në historinë politike të 50 viteve komunizëm është e vështirë, në mos e pamundur, të gjesh një figurë kaq të mistershme, enigmatike. Çfarë fshihej pas tij…

4 – Kush do e drejtojë Misionin tonë në OKB: Suela Janina, ambasadorja me eksperiencë 25-vjeçare, e cila ka drejtuar me sukses për një kohë të gjatë Misionin e Shqipërisë në BE merr detyrën e rëndësishme

5 – Gripi, çfarë është parashikuar për javën në vijim dhe si të mbrohemi: Si ta dallojmë nga alergjia, sit ë shfrytëzoni hithrën, sherebelën dhe rozmarinën

6 – Nga Skënder Minxhozi: Piskama e doktorit nga maja e pallatit

7 – Si ta përgatisim: Antibiotik natyral në kushte shtëpie

8 – Miratohet fondi: Hekurudha Durrës – Tiranë dhe shpronësimi

