Turizmi vijon rritjen, 42.5% të huaj më shumë erdhën në Shqipëri

Turizmi ka mbajtur rritëm më të mirë sa i takon të huajve që vizituan vendin tonë edhe për majin edhe pse kjo rritje ishte më e ngadaltë se muajt paraardhës.

Sipas Institutit të Statistikave në muajin e pestë të vitit hynë 705.079 shtetas të huaj në territorin shqiptar me një rritje 16.7për qind në raport me majin e një viti më parë.

Sipas INSTAT, gjatë pesëmujorit të parë 2023, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 2.389.899. Ky numër është rritur me 42,5%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.

Ndërkohë në Maj 2023, numri i shtetasve shqiptarë që kanë hyrë në territorin shqiptar është 525.086. Ky numër është rritur me 11,6%, krahasuar me Maj 2022.

“Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Maj 2023, janë 1.230.165. Ky tregues rezulton me një rritje 14,5%, krahasuar me Maj 2022. Daljet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj nga territori i Shqipërisë, gjatë muajit Maj 2023, janë 1.120.387, duke shënuar një rënie me 0,1%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë”, thuhet në publikim.

Ecuria e mirë e turizmit gjatë këtij viti është konfirmuar edhe nga bizneset të cilët kanë pritshmëri se ky do të jetë një vit edhe më i mirë sesa 2022 që ishte viti historik me shifrat më të larta sa i takon vizitorëve.

Kjo lidhet me faktin që ka një rritje të turistëve me grupe të organizuara sidomos nga Polonia dhe Spanja por edhe të turistëve individualë nga e gjithë Europa.

Shqiptarët kanë udhëtuar më pak gjatë majit të këtij viti.

“Daljet e shtetasve shqiptarë nga territori i Shqipërisë, gjatë muajit Maj 2023 janë 490.041. Krahasuar me Maj 2022, ky tregues ka rënë me 5,3%. Daljet e shtetasve të huaj nga territori i Shqipërisë gjatë muajit Maj 2023, janë 630.346.

Krahasuar me Maj 2022, ky tregues është rritur me 4,4%. Numri i shtetasve shqiptarë të dalë nga territori i Shqipërisë gjatë pesëmujorit të parë 2023, është 2.447.719, duke u rritur me 21,1%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë”, thuhet në publikimin e INSTAT.

Monitor

j.l./ dita