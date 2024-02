UEFA prezanton formatin e ri të Champions League, gjithçka çfarë duhet të dini

Ka një arsye që futbolli evropian është një nga sportet më të suksesshme dhe më të njohura në botë. Sjell gjithmonë ndryshime dhe risi.

Që nga fillimi i kompeticionit inaugurues, i njohur si Kupa e Kampionëve Evropianë të Klubeve, në vitin 1955, UEFA ka evoluar vazhdimisht dhe ka përshtatur Ligën e Kampionëve të UEFA-s për të mbajtur ritmin.

Për të siguruar që formati i ri 2024/25 do të japë më të mirën për klubet, lojtarët dhe tifozët, UEFA ka vendosur për një sistem të ri.

Si do të ndryshojë formati i Champions League nga 2024/25?

Ndryshimi kryesor në reformat e shpallura nga Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s është largimi nga sistemi aktual i fazës së grupeve të formatit aktual. Faza e tanishme e grupeve të Champions League përfshin 32 pjesëmarrës të ndarë në tetë grupe me nga katër. Nga sezoni 2024/25, 36 klube do të marrin pjesë në fazën e Ligës së Kampionëve (ish-faza e grupeve), duke i dhënë mundësinë katër skuadrave të tjera të konkurrojnë kundër klubeve më të mira në Evropë. Këto 36 klube do të marrin pjesë në një garë të vetme lige në të cilën të 36 klubet konkurruese renditen së bashku.

Sipas formatit të ri, skuadrat do të luajnë tetë ndeshje në fazën e re të ligës (ish-faza e grupeve). Ata nuk do të luajnë më tre kundërshtarë dy herë, në shtëpi dhe jashtë, por do të përballen me ndeshje kundër tetë skuadrave të ndryshme, duke luajtur gjysmën e atyre ndeshjeve në shtëpi dhe gjysmën e tyre jashtë. Për të përcaktuar tetë kundërshtarët e ndryshëm, skuadrat fillimisht do të renditen në katër vazo. Çdo skuadër më pas do të hidhet në short për të luajtur me dy kundërshtarë nga secila prej këtyre vazove, duke luajtur një ndeshje kundër një ekipi nga secila vazo në shtëpi dhe një jashtë.

Kjo u jep mundësinë klubeve të testojnë veten kundër një game më të gjerë kundërshtarësh dhe rrit mundësinë për tifozët që të shohin skuadrat më të mira të shkojnë ballë për ballë më shpesh dhe më herët në garë

Si do të ndahen katër vendet shtesë në fazën e grupeve të Champions League?

Kualifikimi për Ligën e Kampionëve do të vazhdojë të jetë i hapur dhe do të varet nga pozicioni përfundimtar i një klubi në kompeticionin e ligës vendase të sezonit të mëparshëm, i kombinuar me pozicionin e secilës kampionat në renditjen e koeficientit të klubeve të kampionatit. Baza e listës së aksesit do të mbetet e njëjtë si për sezonin aktual, dhe katër vendet shtesë të disponueshme në 2024/25 do të ndahen si më poshtë:

Vendi i parë: Ky vend do t’i shkojë klubit të renditur i treti në kampionatin në pozitën e pestë në listën e aksesit, e cila përcaktohet nga renditja e koeficientit të klubeve të shoqatës UEFA.

Vendi i dytë: Ky vend do t’i jepet një kampioni vendas duke e zgjeruar nga katër në pesë numrin e klubeve që kualifikohen përmes rrugës Champions të procesit kualifikues të kompeticionit, i cili do të përbëhet nga katër raunde kualifikuese.

Vendet tre dhe katër: Këto vende do t’u shkojnë ligave me performancën më të mirë kolektive nga klubet e tyre në sezonin e kaluar (dmth koeficienti i klubit të klubit të sezonit të kaluar , i cili bazohet në numrin total të pikëve të koeficientit të klubit të marrë nga secili klub nga një shoqatë pjesëtuar me numrin e klubeve pjesëmarrëse nga ajo shoqatë). Këto dy shoqata do të fitojnë secila nga një vend automatikisht në fazën e ligës (‘Pika e Performancës Evropiane’) për klubin që renditet më i miri në ligën e tyre vendase pas atyre klubeve që tashmë janë kualifikuar drejtpërdrejt në fazën e ligës.

Si do të arrijnë skuadrat në fazën eliminatore të Champions League dhe a do të ndryshojë formati për fazën eliminatore?

Rezultatet e çdo ndeshje do të vendosin renditjen e përgjithshme në ligën e re, me tre pikë për fitore dhe një për barazim

Tetë skuadrat më të mira në ligë do të kualifikohen automatikisht në raundin e 16-të, ndërsa skuadrat që përfundojnë në vendin e 9-të deri në vendin e 24-të do të garojnë në një fazë play-off me dy ndeshje për të siguruar rrugën e tyre për në 16-shen e fundit të kompeticionit. Skuadrat që përfundojnë në vendin e 25-të ose më poshtë do të eliminohen, nuk do të kenë ,mundësi të kalojnë në UEFA Europa League.

Formati i ri, me të gjitha skuadrat e renditura së bashku në një ligë të vetme, do të thotë se ka më shumë për të luajtur deri në natën e fundit të fazës së ligës.

Në fazën eliminatore, skuadrat që përfunduan në vendin e 9-të dhe të 16-të do të vendosen në shortin e play-off-it të fazës eliminatore, që do të thotë se do të përballen me një ekip të renditur nga 17 deri në 24 – me, në parim, ndeshjen e kthimit në shtëpi. Tetë skuadrat që mbizotërojnë në play-off-et e fazës eliminatore do të kalojnë më pas në raundin e 16-të, ku secili do të përballet me një nga tetë finalistët, të cilët do të kalojnë në raundin e 16-të.

Për të forcuar sinergjinë midis fazave të ligës dhe fazës eliminatore, dhe për të ofruar më shumë nxitje sportive gjatë fazës së ligës, çiftet e fazës eliminatore do të përcaktohen pjesërisht nga renditja e fazës së ligës, me një barazim i cili gjithashtu përcakton dhe përcakton rrugën. që skuadrat të arrijnë në finale.

Nga raundi i 16-të e tutje, gara do të vazhdojë të ndjekë formatin e saj ekzistues të raundeve me eliminim direkt që çon në finalen e zhvilluar në një vend neutral të përzgjedhur nga UEFA.

Të gjitha ndeshjet para finales do të vazhdojnë të luhen në mesjavë, duke njohur rëndësinë e kalendarit vendas të lojërave në të gjithë Evropën, ndërsa finalja do të vazhdojë të luhet të shtunën

A do të ndryshojnë edhe formatet e Europa League dhe Europa Conference League nga 2024/25?

Po. Ndryshime të ngjashme të formatit do të aplikohen edhe në UEFA Europa League (tetë ndeshje dhe për rrjedhojë tetë kundërshtarë të ndryshëm në fazën e ligës) dhe UEFA Europa Conference League, e cila do të quhet Liga e Konferencave UEFA që nga viti 2024/25 (gjashtë ndeshje dhe për rrjedhojë gjashtë kundërshtarë të ndryshëm në fazën e ligës), me të dyja garat me 36 ekipe në fazën e ligës.

Si do të duket kalendari për formatin e ri të tre kompeticioneve?

Ndeshjet e Champions League dhe Europa League do të luhen midis shtatorit dhe janarit , ndërsa ndeshjet e Europa Conference League do të luhen midis shtatorit dhe dhjetorit . Secila nga tre kompeticionet e klubeve të UEFA-s do të ketë një javë ndeshje ekskluzive , ndërsa dy garat e tjera nuk do të planifikohen në këtë javë.

Në javët standarde, ndeshjet e Champions League do të luhen të martën dhe të mërkurën, ndërsa ndeshjet e Europa League dhe Europa Conference League do të luhen të enjten. Në javën ekskluzive të Champions League, ndeshjet e Champions League do të luhen të martën, të mërkurën dhe të enjten. Në javën ekskluzive të Europa League, ndeshjet e Europa League do të zhvillohen të mërkurën dhe të enjten. Në javën ekskluzive të Europa Conference League, ndeshjet e Europa Conference League do të zhvillohen të enjten

Për ndeshjet e fundit të secilës prej fazave të ligës së garave, të gjitha ndeshjet do të luhen njëkohësisht.

Si do të përfitojë tifozët formati i ri i Champions League?

Formati i ri i ligës do të përfshijë më shumë skuadra evropiane në çdo kompeticion dhe do t’i lejojë tifozët jo vetëm të shohin më shumë ndeshje më të mira evropiane, por edhe të shohin që ato ndeshje të zhvillohen më herët në garë.

Formati i ri do të sjellë një ekuilibër më të mirë konkurrues midis të gjitha skuadrave, me mundësinë që çdo ekip të luajë me kundërshtarë të një niveli të ngjashëm konkurrues gjatë gjithë fazës së ligës.

Çdo lojë ka rëndësi. Formati i ri i ligës do të sigurojë që çdo rezultat të ketë potencialin për të ndryshuar në mënyrë dramatike pozicionin e një ekipi, deri në dhe duke përfshirë ditën e fundit të ndeshjes. Fitorja ose humbja e ndeshjes së fundit të fazës së ligës mund të bëjë diferencën midis një skuadre që kualifikohet automatikisht në 16-shen e fundit, hyrjes në play-off ose eliminimit fare nga gara.

j.l./ dita