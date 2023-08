Varhelyi: Angazhohemi për zgjerimin në vitin 2030. I përgjigjet Rama: Autobusi i ngadaltë i BE-së…

Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur mesazhin e eurokomisionerit Oliver Varhelyi, pasi ky i fundit shprehu gatishmërinë e Komisionit Evropian për çdo propozim që mund të na çoi në zgjerimin e BE-së në 2030-ën.

“Komisioni ynë që nuk e zhgënjeu kurrë rajonin tonë, veçanërisht në kohë të vështira.

Duhet pranuar se pas fjalimit të papritur të Presidentit Michel në Forumin Strategjik të Bled, autobusi i ngadaltë i BE-së po bëhet një vend interesant për të qëndruar edhe pa një vend të lirë – pa dyshim Ballkani Perëndimor pasagjerët mund të durojnë më mirë kohëzgjatjen e gjatë të udhëtimit ndërsa ndjekin një bisedë me zë të lartë mes djemve të ulur.

Le të dëgjojmë se çfarë ka më pas”, shkruan Rama.

“Komisioni Europian i gatshëm të bëjë çdo propozim për të realizuar zgjerimin në vitin 2030”, kështu ka njoftuar përmes një postimi në rrjetet sociale Komisioneri i Bashkimit Europian për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Oliver Varhelyi.

Kujtojmë se gjatë Forumit të Bled në Slloveni, ishte Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel ai i cili e bëri thirrjen për zgjerim duke theksuar se vendeve tanimë duhet t’u referohemi “vende të ardhshme anëtare të BE-së”.

“Për të qenë më të fortë dhe më të sigurt ne duhet të forcojmë lidhjet tona dhe të bëhemi më të fuqishëm. Prandaj, tani është koha që të merremi me sfidat e zgjerimit, si për ne në BE, ashtu edhe për shtetet tona të ardhshme anëtare. Por, besoj se ne tani duhet t’i quajmë këto shtete me perspektivë evropiane si shtete të ardhshme anëtare”, theksoi Michel.

j.l./ dita