Vdekja e Navalnyt, reagon Rama: Kjo tragjedi nënvizon rëndësinë e unitetit dhe vendosmërisë aleate

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për vdekjen në burg të liderit të opozitës ruse, Alexei Navanly i cili mbahej i arrestuar që prej vitit 2021 dhe ishte dënuar me 19 vite burg.

Nëpërmjet një shkrimi në rrjetin social ‘X’, Rama shprehet se i bashkohet qëndrimit të presidentit amerikan Joe Biden sa i takon nderimit të Navanly dhe marrjes së masave ndëshkuese ndaj Rusisë. Sipas kreut të ekzekutivit, vdekja e liderit kryesor të opozitës ruse dhe kundështarit më të madh të Vladimir Putin, thekson rëndësinë e vendosmërisë së aleatëve të NATO-s.

Rama shkruan më tej se Shqipëria mbetet e përkushtuar për të bashkëpunuar me aleatët në forcimin e aftësive mbrojtëse dhe riorganizimin e industrisë ushtarake.

Më herët, ndër politikanët shqiptarë që reaguan për vdekjen e Navanly ishin edhe ministri i Jashtëm Igli Hasani dhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Ky i fundit shkroi në rrjetin social ‘X’ se vdekja e liderit të opozitës në Rusi tregon një vendosmëri të Moskës zyrtare për të eleminuar këdo që del kundër regjimit.

Presidenti i SHBA, Joe Biden si shumë liderë të tjerë kanë fajësuar presidentin rus Vladimir Putin për vdekjen e liderit të opozitës ruse duke paralajmëruar se do të ketë pasoja për Rusinë.

b.m/dita

I stand with President Biden and other allied leaders in paying tribute to Alexei Navalny's ultimate sacrifice. This tragedy underscores the importance of unity and allied determination. The Munich Security Conference is an opportune moment to highlight the significance of… pic.twitter.com/yA7iDBkevF

— Edi Rama (@ediramaal) February 16, 2024