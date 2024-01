Veliaj me strukturat e PS në Rrogozhinë: “Familja jonë duhet të shtohet e zgjerohet me talente të reja, jo si ata që u ka ngelur vetëm një dritare”

Drejtuesi Politik i PS për Qarkun e Tiranës, Erion Veliaj zhvilloi një takim me strukturat e Partisë Socialiste në Rrogozhinë, për të cilët dha porosinë që të ftojnë sa më shumë të rinj, që t’i bashkohen forcës më të madhe politike në vend. Ai nënvizoi nevojën për komunikim me qytetarët.

“Në zbatim të vendimeve të asamblesë dua që secili prej jush të mobilizohet, të jeni ju ai personi që ftoni dikë t’i bashkohet familjes sonë, siç dikush tjetër ka bërë me ju dikur. Nëse një familje nuk trashëgohet, nëse nuk shtohet me breza të rinj, sigurisht do të përfundojë si familja e atyre që kemi përballë, se tani Saliut i ka ngelur vetëm familja fizike dhe “Romeo e Zhulieta” poshtë ballkonit. Por, për ne nuk funksionon kështu. Kemi një kryeministër që ka afruar Shqipërinë në prag anëtarësimit në BE. Nuk ka asnjë dyshim sot që Shqipëria do të jetë anëtari i ardhshëm i BE dhe pse e filluam të fundit kemi dalë të parët në rajon”, u shpreh Veliaj.

Ai shtoi se mënyra më e mirë për t’u rikthyer në fushatë nuk është duke numëruar mandatet, e duke e katandisur vendin siç është katandisur Partia Demokratike me një dritare, por duke u hapur dhe duke kërkuar më shumë.

“Mënyra më e mirë për t’u rikthyer në fushatë, nuk është për të numëruar mandatet, se s’po garojmë për lojërat Olimpike. Nuk është ky rekordi ynë. Rekordi ynë është kush e çon Shqipërinë përpara. Ti mund të kesh 3, 30 apo 300 mandate, nëse ky grup vazhdon dhe e çon Shqipërinë përpara, më afër Europës, unë besoj se e meritojmë besimin. Në qofte se një grup tjetër e ngujon Shqipërinë në një rrugë apo në një dritare të kullës tek Rr. “Mustafa Matohiti”, sigurisht që e çon vendin mbrapa. Kontrasti ynë nuk mund të jetë më i madh se kaq, por kjo do komunikim me qytetarët”, tha Veliaj.