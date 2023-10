AUDIO: Izraeli publikon bisedën ku dëgjohet se sulmi në spital u krye nga ‘Xhihadi Islamik Palestinez’

Izraeli mohon në mënyrë kategorike sulmin në spitalin në Gaza, ku u vranë mbi 500 persona. Së fundmi ata kanë publikuar një audio ku supozohet se tregon dy militantë të Hamasit duke diskutuar sulmin në spital.

Po ashtu, Izraeli pretendon se audioja dëshmon se nuk ka lëshuar raketën që shkatërroi spitalin, dhe se në vend të kësaj ajo u hodh gabimisht nga Xhihadi Islamik Palestinez.

Ky grup është i lidhur ngushtë me Hamasin.

Ajo ka mohuar çdo përfshirje, ndërsa Hamasi dhe disa organizata ndihmash kanë fajësuar Izraelin, raporton The Guardian.

Transkripti i plotë i bisedës, sipas Izraelit:

Hamas terrorists in their own voices:

