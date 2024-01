VIDEO: Kjo është historia e pazakontë e balonës së Ali Pashë Tepelenës

Kjo është historia e panjohur se si Ali Pashë Tepelena tentoi ngritjen e një balone me ajër të nxehtë në Janinë, por askush nuk ishte i përgatitur për të papriturën që ndodhi.

Ishte viti 1803 dhe djali i preferuar i Ali Pashës, Sali Beu, po martohej me një vajzë shqiptare vendase. Sundimtari i famshëm i Vilajetit të Janinës dhe Trikallës (Greqia Veriore dhe Shqipëria e Jugut) kishte organizuar nje shfaqje për të gjithë nënshtetasit e tij.

Fluturimin me një balonë me ajer të nxehtë në këtë krahinë osmane ishte diçka e përmasave të mëdha që nuk kishte ndodhur as në kryeqytetin e perandorisë, Stamboll.

“Aliu kishte dëgjuar se nje fluturim i tillë është bërë në Paris dhe donte të bëhet edhe në vendin e tij…” Falë dëshmitarit të kësaj dite, poetit të njohur të oborrit Ioannis Vilaras, dimë dicka më shumë pasi ngjarja nuk është regjistruar dhe nuk dihet mjaftueshem për këtë spektakël madhështor.

Qyteti dhe personalitetet, përfshirë Haremin e Aliut, ishin mbledhur në fushën jashtë kalasë rreth kishes Agiou Nikolaus, ndoshta në të njëjtin vend ku ndodhet tani aeroporti i Janinës. Njerëzit e zgjedhur për këtë mision ishin Papahamos, një minator argjendi nga Kalavrytes, dy nga argjendaret e Aliut, Kontojani dhe Kurti, një i afërm i Ioannis Koletti, mjeku i Ali Pashës dhe spiuni i famshëm Aliut, Nikola Iagos.

Balona me ajer ishte përgatitur per shfaqjen e mezipritur por për shkak të papërvojës dhe ndoshta mungesës së njohurive teknike nga ata qe po merreshin me te, ka marrë flakë dhe në pak minuta është bërë hi. Spektatorët duke pare zjarrin filluan të ikin me vrap dhe sipas Vilaras i cili ndodhej mes turmes nusja nisi të qante pasi djegia e balonës mund te ishte marrë si ogur i keq për dasmën e saj.

Ali Pasha i zhgënjyer thellë u largua nga fusha dhe u kthye në pallat. Vilaras shkroi një poezi satirike për të gjithë këtë çështje, por as ai dhe askush tjetër nuk e dinin se në fakt përpjekja për të fluturuar me Balonë në Janinë ishte një arritje e madhe e bërë nga Ali Pashë Tepelena.

