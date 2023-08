VIDEO: “Stop Putler”, finalja e Kupës së Botës për femra u ndërpre nga një tifoz që protestoi për luftën në Ukrainë

Më 20 gusht, mesditën e së dielës, u zhvillua finalja e Kupës së Botës për femra, e cila u luajt në Australi dhe Zelandën e Re. U përballen përfaqësueset e Spanjës dhe Anglisë, ku në përfundim fitorja 1-0 u takoi lojtareve të Gadishullit Iberik. Por në pjesën e parë të finales, në fushë hyri një mysafir i papritur.

Ndeshja finale u ndërpre nga një tifoz që protestonte kundër pushtimit rus të Ukrainës. Në minutën e 24-t gjatë ndeshjes, një burrë me duart lart vrapoi në fushë me një bluzë që shfaqte fytyrën e Vladimir Putinit, të kombinuar me imazhin e diktatorit nazist, Adolf Hitler.

T-shirt mbante gjithashtu fjalët “Stop Putler”, një kombinim i emrave të dy burrave. Përveç kësaj, ‘i paftuari’ i kësaj ndeshjeje kishte një maskë në fytyrën dhe në anën e pasme të fanelës ishte mbishkrimi “Ukraina e lirë”, së bashku me ngjyrat blu dhe të verdha.

Menjëherë pas incidentit, rojet e sigurisë vrapuan me shpejtësi dhe më pas e larguan protestuesin kundër luftës nga terreni. Ishte një protestë politike kundër diktaturës së tiranit rus, që filloi një luftë në fqinjët tanë lindorë në shkurt 2022. Është interesante se slogani “Putler” u shpik nga anti-fashistët që në vitin 2014, gjatë pushtimit të parë të Krimesë nga Putini.

Vetëm pesë minuta pas këtyre ngjarjeve të papritura, spanjolet kryen një aksion, pas të cilit u shënua goli i parë dhe i vetëm i ndeshjes nga Olga Carmona Garcia, falë së cilës Spanja mund të shijonte fitoren e Kupës së Botës për femra.

A man ran onto the field in Australia during the 2023 FIFA Women’s World Cup final. His T-shirt read “Stop Putler” and “Free Ukraine”. pic.twitter.com/PZOZb7qGDx — Slava Ukraini 🇺🇦 Making Spaces Great Again 🛸 (@Heroiam_Slava) August 20, 2023

j.l./ dita