Vjen për herë të parë në Shqipëri, Zelensky: Përpjekje për të siguruar paqe, ja fushat ku do bashkëpunojmë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky ka reaguar për vizitën e tij në Tiranë.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, ai shprehet se do ta kohet me kryeministrin Rama, të cilin e quan mik të palëkundur të Ukrainës.

Ai shprehet se Shqipëria është një nga vendet që iu bashkua Deklaratës së Vilniusit të G7, për të cilën jemi shumë mirënjohës.

Zelensky thekson se do të diskutojmë bashkëpunimin në mbrojtje dhe politike, mbështetjen për Formulën e Paqes dhe marrëveshjet e sigurisë.

“Sot punoj në Tiranë. Do të takoj mikun e palëkundur të Ukrainës, kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe do të marr pjesë në samitin Ukrainë-Evropa Juglindore.

Në bisedimet tona dypalëshe me Kryeministrin dhe ekipin e tij, do të diskutojmë bashkëpunimin në mbrojtje dhe politik, mbështetjen për Formulën e Paqes dhe marrëveshjet e sigurisë. Shqipëria është një nga vendet që ka nënshkruar Deklaratën e Vilniusit të G7, të cilën ne e vlerësojmë shumë.

Ne do të diskutojmë rrugën tonë të përbashkët drejt qëllimit euroatlantik në samitin Ukrainë-Evropë Juglindore, i cili tashmë po mbahet për herë të dytë. Unë do të propozoj mbështetjen e përpjekjeve të Ukrainës për të arritur paqen e drejtë dhe të qëndrueshme, si dhe organizimin e Samitit Global të Paqes në Zvicër.

Do të zhvilloj edhe bisedime dypalëshe me pjesëmarrësit e samitit”, shkruan Zelensky.

Today I am working in Tirana. I will meet Ukraine’s unwavering friend, Albanian Prime Minister Edi Rama, and attend the Ukraine-South-East Europe summit.

In our bilateral talks with the Prime Minister and his team, we will discuss defense and political cooperation, support for…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2024