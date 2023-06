Von der Leyen zbardh takimin me Ramën: Ja për çfarë diskutuam

Presidentja e Komisionit Europian Ursula Von der Leyen zbardh takimin me kreun e qeverisë, Edi Rama.

Detajet e takimit, Von der Leyen i ndau përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ndau edhe një foto nga pritja me kryeministrin Rama.

“Takim shumë i mirë me Edi Ramën. Ne diskutuam progresin në rrugën e anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe planin tonë të ri të rritjes për Ballkanin Perëndimor.

Kjo do të afrojë rajonin dhe BE-në dhe do të nxisë prosperitetin e partnerëve tanë”, shkruan Von der Leyen në Twitter.

Very good meeting with @ediramaal.

We discussed the progress on Albania’s EU accession path and our new Growth Plan for the Western Balkans.

This will bring the region and the EU closer together, and boost prosperity in our partners. pic.twitter.com/B9Tou0EKTW

