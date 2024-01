“Vrasja e tre ushtarëve, mesazh për SHBA-në”, Hamasi: Agresioni në Gaza mund të shpërthejë në rajon

Zyrtari i lartë i Hamasit, Sami Abu Zuhri, tha se sulmet ndaj forcave amerikane në Jordani ishin të lidhura drejtpërdrejt me luftën e vazhdueshme të Izraelit në Gaza, e cila ka vrarë më shumë se 26,000 palestinezë që nga tetori i kaluar. Në një prononcim për Reuters, Abu Zuhri është shprehur:

“Vrasja e tre ushtarëve amerikanë është një mesazh për administratën amerikane që nëse vrasja e të pafajshmëve në Gaza nuk ndalet, ajo duhet të përballet me të gjithë kombin… Vazhdimi i agresionit amerikano-sionist ndaj Gazës është në gjendje të shpërthejë situatën në rajon.”, theksoi ai.

Tre ushtarë amerikanë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën pas sulmit me dron ndaj forcave amerikanë të vendodura në Jordaninë verilindore pranë kufirit me Sirinë. Presidenti Joe Biden akuzoi grupet e lidhura me Iranin ndërsa shtoi se autorët nuk do të mbeten pa u ndëshkuar.

