Vrasjet e fundit, Spahiu flet për përzierje të Kanunit me kodin e Mafias

Ngjarjet e fundit kriminale në veri të vendit me natyrë gjakmarrjeje, kanë sjellë edhe reagime të ndryshme, nga faktorë të kësaj fushe. Juristi Kreshnik Spahiu tha në një intervistë për Euronews Albania se Kanuni tashmë po kombinohet me kodin e mafies, gjë që përshkallëzon krimet dhe e bën më të vështirë parandalimin.

“Tani e ka tejkaluar dhe është përfshirë me krimin modern, që është mafia dhe mafia në tërësinë e vet ka rregulla të gjakmarrjes gjithashtu, pra gjakmarrja tradicionale shqiptare e përfshirë dhe me familjet mafioze që ekzistojnë në Shqipëri dhe me vrasjet për trafikun e drogës apo të grupeve dhe vrasjeve me pagesë, atëherë kjo e 10-fishon vështirësinë e luftës për parandalimin e gjakmarrjes në Shqipëri.

Më përpara ka qenë shumë e thjeshtë, bashkoheshin dy fise dhe pleqtë e fshatit, burrat e moçëm, bindin dy familjet, të cilat vrasja e nipit që kishte ndodhur para 15 vjetësh për vijën e ujit që vadiste misrin, me kalimin e kohës nuk ja vlente të vazhdonin luftën mes tyre. Ndërkohë sot krimi dhe ashpërsia e mafies e cila godet me pagesë, me vrasje masive, tani është sofistikuar dhe armatimi. Nuk kemi më vrasje individuale, prandaj autoritetet shqiptare janë të papërgatitur për këtë fenomen, të përshkallëzimit të krimit në Shqipëri, të përzierjes së gjakmarrjes me Kodin e Mafies,” – u shpreh Spahiu.