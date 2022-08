Yjet ju nxisin të bëni hapa në dashuri, horoskopi për sot

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën do keni te njëjtat ide dhe mendime me partnerin tuaj. Do bashkëpunoni, do dashuroheni dhe do kaloni momente fantastike se bashku. Beqaret do kenë gjithashtu një dite si neper ëndrra.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë një dite me te bukur . Pranë partnerit do përjetojnë mjaft emocione dhe do i zgjidhin edhe disa probleme te vogla qe kane pasur.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Ju qe jeni ne një lidhje nuk duhet kurrsesi te flirtoni me persona te tjerë të mërkurën pasi keni për te pasur probleme serioze me partnerin. Beqaret nuk duhet te presin asnjë mrekulli.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ne vende qe t’i hidhni sytë diku tjetër dhe ta kërkoni eksperienca te reja, flini me partnerin dhe bëni ndonjë çmenduri te vogël se bashku. Emocionet kane për te qene akoma me te mëdha.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Pasioni do ndizet edhe me shume gjate gjithë kësaj dite. Do ndiheni si neper ëndrra me atë qe keni në krah dhe nuk do keni për çfarë te ankoheni. Beqaret do ndihen mjaft mirë pranë disa personave qe do takojnë dhe do preferojnë te vazhdojnë njohjen.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Do jeni tej mase të ndjeshëm të mërkurën ju te dashuruarit dhe mund te lëndoheni edhe nga ndonjë shaka qe mund të beje partneri. Beqaret do mbështeten nga Venusi dhe do arrijnë ta bëjnë për vete cilindo person qe do pëlqejnë

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ka rrezik te fryje një stuhi e madhe të mërkurën ne jetën tuaj ne çift. Do keni debate shume te forta dhe do jeni me fat nëse nuk ndaheni. As për beqaret nuk është dita e favorshme.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Rutina do mbizotërojë gjate gjithë kohës ne jetën tuaj ne çift. Nuk do ndiheni aspak mirë dhe do kërkoni diku tjetër për emocione me te forta. Ka rrezik qe jeta juaj ne çift te jete e turbullt.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Asnjë planet nuk do ndikoje fort tek jeta juaj në çift gjate kësaj dite kështu qe çdo gjë do varet prej mënyrës sesi do silleni. Beqaret do fIllojnë me ne fund një histori dashurie si e kishin ëndërruar gjithmonë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Do i shtoni dozat e fantazisë të mërkurën ju te dashuruarit dhe marrëdhënia me partnerin do jete me flakëruese. Kënaqësitë do jene si kurrë ndonjëherë me pare.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën do bëni mire ta trajtoni partnerin tuaj me sa me shume përkujdes ju te dashuruarit. Po nuk patet probleme as të mërkurën që ai/ajo do jetë me nerva, keni për te pasur ditë te mrekullueshme më vonë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Venusi do krijoje një atmosferë të qetë të mërkurën për juve qe jeni në një lidhje. Do ndiheni mirë gjatë gjithë kohës dhe nuk do kërkoni me këmbëngulje emocione të forta.