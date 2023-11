Zanate që trashëgohen në breza: Ruajtja e traditës po bëhet gjithnjë e më e vështirë

ANETA DIAMANTI ORËNDREQËSE

“Unë e kam filluar këtë zanat në moshën 15-vjeçare, kam 57 vjet që punoj pa ndërprerje. Kisha dëshirë e vullnet dhe arrita që ta mësoj. Në të njëjtën kohë u njoha edhe me bashkëshortin tim, të dy orëndreqës, edhe ai më ka ndihmuar.”

Zanatin e ka trashëguar tek djali i saj Alberti, por edhe nipi 8-vjeçar duket se premton për të vazhduar traditën familjare.

“Kam dëshirë që të marr dhe një nip, e ka me dëshirë, me pasion, por koha do ta tregojë se është vetëm tetë vjeç.