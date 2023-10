Zbardhen diskutimet brenda mbledhjes me dyer të mbyllura: Bardhi kërkon të bllokojë Parlamentin!

Kjo që po ndodh aktualisht s’ka ndodh kurrë me opozitën. Është asgjësuar çdo hapësirë. Praktikisht na kanë vënë në kushtet kur ata vendosin gjithçka për ne. Do duhet të kemi një qëndrim të prerë. Unë pres nga ju propozime dhe duhet të dalim me një vendim se çfarë duhet të bëjmë”, tha Bardhi.