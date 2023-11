Zëdhënësi i IDF: Figurat kryesore të Hamasit po monitorohen

Zëdhënësi i IDF Daniel Hagari, paralajmëroi se liderët e Hamasit po gjurmohen në mbarë botë. Sipas zyrtarit të IDF, figurat kryesore të organizatës po monitorohen si në Gaza, por gjithashtu edhe në vende të ndryshme në botë.

Duke iu referuar pengjeve që u liruan, ai tha se të gjithë i janë nënshtruar një vlerësim fillestar mjekësor në pikën kufitare Kerem Shalon dhe janë të sigurt.

“Së shpejti do të mbërrijnë në bazën ajrore Hatzor ku edhe do të kontaktojnë me familjarë të tyre. Izraeli po koordinohet me Shtetet e Bashkuara sa i përket situatës apo fazave të ardhshme të luftës”, ka thënë ndër të tjera zëdhënësi i IDF.

p.c. / dita