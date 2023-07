10 gjërat që qentë urrejnë te njerëzit

Edukimi i një qeni është thelbësor në mënyrë që të mund të ketë harmoni midis vetë qenit dhe pronarit të tij. Megjithatë, këto kafshë dallohen për aftësinë e tyre të dëgjimit, e cila është më e lartë se ajo e njerëzve dhe kanë një spektër më të gjerë tingujsh.

Faqja e internetit “Animal Expert” vlerëson se ka 10 aspekte që qentë i urrejnë tek njerëzit.

E para nuk lidhet vetëm me zhurmat që prodhon njeriu, por edhe me aromat e forta. Ashtu si dëgjimi, edhe shqisa e nuhatjes së qenve është shumë më e zhvilluar se ajo e njerëzve. Ata shpesh reagojnë ndaj këtyre aromave të forta me një teshtitje.

Nga ana tjetër, mënyra se si ne komunikojmë me qentë dhe shkalla e dashurisë që shfaqim zakonisht ndaj tyre përfaqëson një pikë kthese në marrëdhënien tonë me këto kafshë shoqëruese. Sipas faqes së sipërpërmendur, është thelbësore t’u drejtohemi atyre me gjeste, tinguj dhe fjalë të shkurtra, në mënyrë që ata të kuptojnë më mirë mesazhin që ne synojmë t’u përcjellim.

Lidhur me afeksionin që shfaqim me ta, në formën e puthjeve dhe përqafimeve, portali ofron shpjegimin e mëposhtëm se përse disa qenve nuk i pëlqejnë aq shumë shenjat e dashurisë: “Ne i bllokojmë me përqafime. Edhe pse ka qen shumë të dashur dhe të nënshtruar që pranojnë përqafime, shumica nuk i tolerojnë shumë”.

Një aspekt tjetër që mund t’i largojë qentë është “mungesa e strukturës” ose lidershipit në familje, si dhe mungesa e një rutine të vendosur në shëtitje dhe trajnime specifike. Në rast se u mungojnë disa nga elementët e përmendur më lart, ata mund të bëhen më të “pasigurt” kur bëhet fjalë për lidhjen.

Veprime të tilla si mosecja me nxitim, përdorimi i papërshtatshëm i zinxhirit ndërsa ecim me të, qortimi i tyre pa ndonjë arsye apo argument që e justifikon, madje edhe pastrimi mjaft i shpeshtë i tyre janë situata që mund t’i bëjnë ata shumë të parehatshëm. Sa i përket pastërtisë së tyre, ata nuk kanë nevojë për aq shumë larje pasi kanë nevojë për erën e trupit të tyre për të komunikuar me të tjerët.