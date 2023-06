Pesë njerëzit e kinemasë dhe televizionit, që fitojnë më shumë sipas “Forbes”

Hollivudi nuk po kalon momentin më të mirë, as nga idetë dhe as nga të ardhurat. Pavarësisht filmave si ‘Fast X’, ‘The Little Mermaid’ ose ‘Guardians of the Galaxy vol. 3’, bota e kinemasë është e lirë nga publikimet kryesore dhe pavarësisht kësaj, disa nga figurat kryesore të saj janë në listën e personaliteteve të dedikuara për sektorin e argëtimit që fitojnë më shumë, sipas revistës Forbes. Mes atyre që i janë përkushtuar televizionit apo kinemasë, ka producentë, regjisorë dhe aktorë që renditen si më të paguarit, përtej vlerës totale neto që kanë.

I pari në renditje është Tyler Perry, me 175 milionë dollarë, falë punës së tij si aktor, producent, regjisor dhe skenarist. Në total, llogaria e tij arrin në një miliard.

I dyti është një nga dyshet krijuese më të gjata dhe më të suksesshme të televizionit. Ky është ai i formuar nga Trey Parker dhe Matt Stone, fitimet e të cilëve këtë vit arrijnë në 160 milionë dollarë. Këta janë njerëzit pas serialeve si ‘South Park’, i cili tashmë ka 26 sezone dhe marrëveshja u mbyll me HBO Max falë ‘The book of mormon’.

Top-3 mbyllet nga Matt Groening dhe James L. Brooks, me fitime vjetore prej 105 milionë dollarësh falë transferimit të ‘The Simpsons’ në platformën e transmetimit Disney+. Këto të drejta u sjellin fitime të pabesueshme dhe sipas marrëveshjeve të serialit afatgjatë, synojnë të rriten në vitet e ardhshme.

Në vendin e katërt është një nga aktorët më të rëndësishëm në historinë e Hollivudit; Brad Pitt. Natyrisht, fitimet e tij prej 100 milionë dollarësh vijnë kryesisht nga shitja e aksioneve të tij në Plan B, kompania e prodhimit që qëndron pas filmave të suksesshëm si ’12 Years a Slave’ ose ‘Moonlight’. Veç kësaj, ai shtoi edhe atë që kishte fituar falë filmave si ‘Treni Plumb’ ose ‘Babylon’.

Anëtari i fundit i listës që i përket televizionit dhe kinemasë është James Cameron dhe jo çuditërisht, shumë nga fitimet e tij të fundit kanë ardhur nga triumfi falë filmave ‘Avatar’. Pa shkuar më tej, nga më shumë se 2 mld USDqë grumbulloi vazhdimi i Na’vi-t, regjisori ka futur në xhep jo më pak se 95 milionë dollarë.