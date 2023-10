Pesë sfidat që e presin Izraelin!

Shumë sfida e presin Izraelin në orët dhe ditët në vijim. Të gjitha janë shumë të komplikuara.

Kontrolli

Forcat e sigurisë duhet të rimarrin kontrollin në jug. Pas 24 orësh disa zona ishin ende në rrezik dhe ka një alarm specifik për qelizat terroriste “të mbetura pas” për shkak të veprimeve të vonuara. Pastrimi i territorit do të kërkojë kohë dhe burime, shumë më tepër se ato që ishin në krye të sektorit jugor. Faji i rëndë i Shtabit të Përgjithshëm, ka nxjerrë edhe më bllof veprimin e komandës rajonale në Jug, asaj të Reim. Ndaj fantazma e depërtimit të “virusit” shfaqet gjithmonë, me një revoltë në Bregun Perëndimor apo edhe në komunitetet arabo-izraelite. Urdhri i raprezaljes për rreth njëzet lokacione izraelite në zonën ngjitur me Gazën është një shenjë e qartë e përgatitjeve për operacione masive pas miratimit të gjendjes së luftës.

Pengjet

Gra, fëmijë, ushtarë të shndërruar në mburoja njerëzore dhe pengje shkëmbimi. Shin Bet do të duhet të shtrydhë burimet e tij për të kuptuar se ku janë, ka mundësi që ato të jenë ndarë. Me një problem të mëtejshëm pasi ato do të ishin në duart e tre fraksioneve të ndryshme: Hamasit, Xhihadit dhe Brigadave Al Aksa (Fatah). Hamasi ka përvojë të gjatë në menaxhimin e pengjeve dhe ka arritur rezultate të mëdha duke marrë lirimin e anëtarëve të tij në këmbim. Dallimi, megjithatë, qëndron në shifra: ka dhjetëra të burgosur. Së bashku me të gjallët ka edhe trupa të izraelitëve të vrarë, edhe ata kanë një çmim dhe Jeruzalemi në të kaluarën nuk ka hezituar ta paguajë për të marrë eshtrat. Pastaj është efekti i propagandës. Rojtarët e burgut do t’i përdorin të burgosurit për të ushtruar presion, ndoshta do t’i bëjnë ata të lexojnë mesazhe me kërkesa dhe apele. Një shantazh i zgjatur.

Përgjigja

Prania e pengjeve paraqet një pengesë shtesë për një pushtim të mundshëm të Rripit. Hyrja në Gaza është një mision i mundimshëm, në fakt gjatë krizave të tjera ushtria ka qenë shumë e kujdesshme nga frika e humbjeve, duke preferuar të mbështetet në sulme të synuara kundër “kuadrove” të grupeve të armatosura. Megjithatë, shumë vëzhgues besojnë se qeveria synon të shkojë më tej duke menduar për një betejë të ashpër. Prej vitesh, nën udhëheqjen e Mohammed Deif, udhëheqësit ushtarak të Hamasit, janë ndërtuar bunkerë, pozicione të fshehura dhe fusha të kamufluara për të lëshuar raketa dhe dron kamikaze. Është e vërtetë që zona është e ngushtë, e lehtë për t’u monitoruar me aviacion, por ky avantazh zhduket nëse duhet të përparosh me këmbësorinë dhe forca të blinduara: pikat e hyrjes janë të përcaktuara, është e lehtë të hipotezosh praninë e minave dhe kurtheve si Ezzedine al Qassam. Brigadat kanë marrë parasysh operacionin tokësor të armikut. Natyrisht, potenciali që Jeruzalemi mund të lëshojë është pafundësisht superior, por ai përfshin një gjakderdhje përveç – të frikshme – një prej këtyre dy ditëve të para.

Analiza

Spiunazhi dhe Mbrojtja – së bashku me qeverinë – duhet të kuptojnë se si ishte e mundur Surpriza e Tetorit. Sipas burimeve jozyrtare, Hamasi punësoi pothuajse një mijë burra në një aksion të shumëfishtë dhe të njëkohshëm. Ka nga ata që akuzojnë përdorimin e tepruar të survejimit elektronik – Sigint – me përgjime, kontrolle nga lart, pajisje për mbrojtjen e kufirit. Izraeli ka një njësi të specializuar në këtë lloj aktiviteti (Njësia 8200), por armiqtë e tij nuk kanë mbetur pas. Një rindërtim pretendon se palestinezët do të kishin “shqetësuar” – përsëri në mënyrë elektronike – sistemet, ndoshta edhe komunikimet radio. Aleatët e Hamasit – Hezbollahu dhe Irani – kanë zhvilluar taktikat e tyre në këtë fushë, ndoshta ata kanë kaluar teknologjinë. Një video tregoi një palë kulla kamerash të shkatërruara nga dronët. Por do të ishte e thjeshtë të fajësohej “makineri”. Shin Bet – shërbimet e brendshme – dhe ushtria kanë një grup informatorësh në kampin tjetër, sy e veshë, njerëz, bashkëpunëtorë, njerëz që jetojnë mes guerrilasve. Pesë agjentë vdiqën në fazat më dramatike të bastisjes, dëshmi e një roli “të avancuar”. Thashethemet në media flasin për ekzistencën e paralajmërimeve për rreziqet e një shpërthimi – por kjo është një gjendje kronike në kuadrat – ndërkohë që nuk kishte indikacione specifike.

Fronti i Veriut

Është e panjohura e madhe: a do të hyjë Hezbollahu në përleshje duke hapur frontin verior? Ka hipoteza të ndryshme. E para. Ajo është e kënaqur me përleshje dhe kërcënime, me gjeste të kufizuara – si ai të dielën në Fermat Sheba – për të mbajtur Jerusalemin të zënë pa rrezikuar përshkallëzimin. i dyti. Merr pjesë në agresion në solidaritet me “vëllezërit” palestinezë dhe në koordinim me Teheranin. E treta. Lëvizja është një lojtar i rëndësishëm në Liban, por jo i vetmi dhe duhet ta marrë parasysh këtë. Ai është i vetëdijshëm se ndërhyrja e tij e drejtpërdrejtë do të shkaktonte dëme të mëdha në vend . E bëri një herë dhe udhëheqja e tij u pendua. Megjithatë, kjo faqe e re tragjike në Lindjen e Mesme na ka mësuar se sa e rrezikshme është të mbështetemi vetëm në përvojën e së kaluarës. Sot variablat janë të pafund. Përfshirë atë të sulmeve terroriste në vende të tjera në mbështetje të luftës së Hamasit, sulmeve të planifikuara ose sulmeve të ujqërve të vetmuar. Vrasja e dy turistëve izraelitë në Egjipt nga një roje është një shenjë alarmante.

a.c./dita