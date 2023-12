A do shkojë në seancën e të hënës ku do të vendoset për imunitetin e tij? Ja çfarë thotë Berisha

Këshilli i Mandateve mblidhet të hënën për të vendosur mbi autorizimin e SPAK për arrestimin e Sali Berishës! Por, a do të shkojë Berisha në këtë seancë?

Ish-kryeministri Sali Berisha shprehet se ende nuk e ka vendosur nëse do të paraqitet personalisht në Këshillin e Mandateve ku do të shqyrtohet kërkesa e SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e tij. Në një dalje për mediat nga selia blu, Berisha tha se për këtë do të vendosë në një moment të dytë pas konsultimit me avokatët, por shtoi se ajo që është e sigurt është se deputetët e PD-së do të vazhdojnë mosbindjen civile.

“Nuk është marrë akoma një vendim se duhet të takoj avokatët, me të cilët duhet të këshillohem për këtë. Sepse në procese të tilla duhet të këshillohesh. Nuk kam marrë akoma vendimin e avokatët se si do veproj ditën e hënë në mbledhjen e Këshillit të Mandateve. Atë që kemi vendosur si grup parlamentar, ne do vazhdojmë mosbindjen civile pavarësisht nga çdo lloj procedure të diktuar nga Edi Rama…Qëllimi i kësaj është pikërisht kjo, një goditje ndaj opozitës, nuk është puna goditje ndaj Sali Berishës. Është puna goditje ndaj opozitës. Opozita do i përgjigjet me të gjitha mjetet e mosbindjes civile të gjithë valës së represionit kundra saj”, tha Berisha.

p.k\dita