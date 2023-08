Abuzoi seksualisht me19-vjeçaren, arrestohet 32 vjeçari në Durrës

Një 32-vjeçar është arrestuar nga blutë e Durrësit pasi abuzoi seksualisht me një 19-vjeçare.

Nga të dhënat paraprake bëhet me dije se “Specialistët për Hetimin e Krimeve të Stacionit të Policisë Plazh arrestuan në flagrancë shtetasin F. O., 32 vjeç, banues në Kuçovë, pasi një 19-vjeçare ka kallëzuar se ky shtetas ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë, me të, në ambientet e një banese të marrë me qira prej tij”.

Nga kontrolli i kryer në këtë banesë, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale, një dozë të dyshuar të lëndës narkotike kanabis sativa. Ndërkaq, vijojnë hetimet për dokumentimin ligjërisht të rastit.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.

