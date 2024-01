“Ai djali që tha vetë i çuat, vetë i vratë…” 21 janari i Ramës dhe ai i Berishës, sipas dy analistëve

Analisti Skënder Minxhozi mendon se 21 janari i këtij viti ishte një rast i mirë për të kuptuar se të gjithë janë fajtorë.

“Ai i riu që akuzonte Edi Ramën “vetë i çuat atje dhe vetë i vratë”, është vetëm korrieri i fundit i tezës më hipokrite dhe më mashtruese të 21 janarit, që e sheh përgjëgjësine e vrasjeve eksluzivisht mbi shpinën e opozitës së kohës, e jo tek ata që tërhoqën këmbëzën e armës.

Me këtë kriter, do t’i binte fjala vjen që në protestat e mëdha të braktisjes së mandateve në 2019 para Kryeministrisë, Rama të mos nxirrte police gra para turmave, por të rreshtonte policët specialë të armatossur deri në dhëmbë, duke hapur zjarr mbi protestë e duke vrarë dhjetra njerëz. Punë e madhe, faji opozitës do t’i mbetej!!!

Krimi shtetëror i 21 janarit është një njollë gjaku e palarë mbi fytyrën e Partisë Demokratike. Bashkë me Gërdecin, ai shënon rrëshqitjen e asaj qeverisjeje në vrasje civilësh të pafajshëm. Përpjekjet e mëvonshme për të mbuluar përgjegjësitë që e lidhin me këto ngjarje, janë gjurmët e gishtave të shtetit të asaj kohe, ende të pafshira mbi armët e krimit” – shkruan Minxhozi.

Por për analistin Genci Burimi, Rama po e përdor 21 janarin vetëm për diversion.

“…Nga 2016-ta kur erdhi me Kushtetutë drejtësia e re, e deri më sot, në këto 8 vjet ky kryeministër nuk e pati fare refleksin, instinktin, ngulmin, për t’i kërkuar drejtësisë së re të rihapte “21 janarin”, siç po e bën me kaq impenjim sot.

Fatkeqësia është se Rama vazhdon të na manipulojë në këtë dosje të mëdhenj e të vegjël, familjarë të viktimave dhe opinion publik ende i traumatizuar nga ajo kasaphanë para 13 vitesh.

Interesi i vetëm dhe i ngushtë i kryeministrit është të bëjë diversion, t’i japë SPAK-ut një “kockë” që drejtësia e re me pak mjete dhe personel të bukoset e të mos i çajë kokën qeverisë për incineratorët, as për sterilizatorët, as për pseudo-investitorët strategjikë, të cilëve qeveritë “Rama” po u falin rivierën e shqiptareve.

Por sidomos, e rëndësishme është që kjo drejtësi e re, të cilës nga vendi i homazheve të “katër deshmorëve” Rama i hedh si një llokëm mishi dosjen e “21 janarit”, të mos “bëjë gafë” e t’i hyjë malit në këmbë, dosjes “Mac Gonigal”, maja më kulminante dhe haluçinante e korrupsionit të lartë shtetëror në Shqipëri…” – shkruan Burimi.

n.s. / dita