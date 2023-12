Aksident me vdekje në aksin Cërrik-Belsh

Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e së shtunës në aksin Cërrik-Belsh.

“Rreth orës 17:30, në aksin rrugor Cërrik-Belsh, automjeti me drejtues shtetasin B. C., 49 vjeç, banues në Belsh ka përplasur motomjetin me drejtues shtetasin S. T., rreth 40 vjeç, banues në Belsh. Si pasojë e aksidentit, shtetasi S. T., ka humbur jetën në vendngjarje”, njofton policia.