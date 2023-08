Një aksident është raportuar në aksin Sarandë-Gjirokastër.

Mësohet se një automjet është përplasur me një motor dhe si pasojë kanë mbetur të plagosur dy turistë italianë.

Raportohet se automjeti tip “Wolksvagen” me drejtues Orest Zhgabi 19-vjeç është përplasur me motorin tip “Dayang” me drejtues shtetasin italian Giorgo Vania, 24 vjec.

Si pasojë është plagosur 24-vjeçari dhe pasagjerja Maria Pedroni 25-vjeç.

j.l./ dita