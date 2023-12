Aksidenti tragjik në Rrugën e Arbrit, dalin fotot e çiftit që humbi jetën

Ditën e djeshme janë përcjellë për në banesën e fundit, Marsel Tefa, 32-vjeç dhe Egila Celami, 29-vjeçe, dy të rinjtë që humbën jetën në aksidentin tragjik në Rrugën e Arbrit.

Çifti i të rinjve, me origjinë nga Burreli po udhëtonin me një mjet tip “Toyota” nga ByPassi i Murrizit drejt Tiranës, kur u përplasën me një mjet tip ‘Caddy’ me drejtues shtetasin, Klaudio Ruçi.

Përplasja ka qenë tepër e fortë dhe makina e të rinjve ka dalë nga rruga duke rënë rreth gjashtë metër poshtë në humnerë.

Si pasojë e përplasjes së fortë, mjeti Toyota është shtypur totalisht dhe është dashur ndërhyrja e zjarrfikësve për prerjen e tavanit të makinës dhe nxjerrjen e trupave të pajetë.

Dyshimet nga grupi hetimor janë, se shkak për aksidentin tragjik është bërë një parakalim i gabuar.

j.l./ dita