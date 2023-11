Aktore, politikane dhe shkrimtare, ndahet nga jeta ish-Miss Italia

Aktorja, politikania dhe shkrimtarja Anna Kanakis ka vdekur në Romë në moshën 61-vjeçare.

Lajmin për vdekjen e Anna Kanakis e ka konfirmuar bashkëshorti i saj Marco Merati Foscarini. Varrimi do të bëhet në Romë më 23 nëntor në orën 15:00. në kishën e San Salvatore në Lauro.

Greko-italiania Anna Kanakis u kurorëzua Miss Italia në vitin 1977. Ajo ishte modele, më pas aktore në gati tridhjetë filma dhe më pas u bë politikane dhe në fund shkrimtare. Në kinema ai ishte shumë i kërkuar në komeditë e viteve ’80, me regjisorë shumë herë Castellano dhe Pipolo dhe Sergio Martino në filma si “Attila flagello di Dio” (1982), “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio” (1983) , ‘Acapulco, prima spiaggia… a sinistra’ (1983).

Më pas, Anna Kanaki bëri disa paraqitje televizive me role të tjera si në “Vento di Ponente” (2002) dhe “La Terza Verità” (2007). Por vitet e fundit profesioni i saj kryesor ka qenë shkrimi.

Ajo në moshën vetëm 15-vjeçare në shtator 1977 u zgjodh Miss Italia. Në vitin 1981 ajo mori pjesë në Miss Universe.

Ajo bëri debutimin e saj në film, me role të vogla në komedi. Më pas, me Luigi Magni, ajo pati rolin e saj të parë të vogël dramatik në filmin “o Re”, me Giancarlo Giannini dhe Ornella Muti. Më shumë se 30 filma dhe drama televizive pasuan, në Itali dhe jashtë saj.

Anna Kanaki pati gjithashtu një karrierë të shkurtër politike: ajo u bë drejtuese e departamentit të Kulturës dhe Argëtimit të partisë UDR, të themeluar nga Francesco Cossiga.

j.l./ dita