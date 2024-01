Akuzohen gabimisht për korrupsion 700 punonjës të postës Britanike

Të paktën 700 punonjës britanikë të postës janë dënuar gabimisht për vjedhje, mashtrim dhe kontabilitet të rremë, pavarësisht se kanë deklaruar pafajësinë e tyre. Ajo që rezulton tani është se softueri i kompanisë ishte i gabuar.

Që nga viti 1990, më shumë se 700 arkëtarë të postës në Mbretërinë e Bashkuar janë dëbuar ligjërisht pasi sistemi kompjuterik Horizon zbuloi se paratë mungonin në libra. “Viktimat” u dënuan dhe u detyruan të jepnin para që nuk i kishin në zotërim. Disa u rrëzuan financiarisht, të tjerë u burgosën dhe disa u vetëvranë.

Hetimi ka nisur në vitin 2020 por rasti që skandali të dalë në dritë është dramatizimi i tij nga kanali ITV. Seriali me katër episode tregon historinë e padrejtësisë me të cilën përballen më shumë se 700 punonjës të akuzuar për mashtrim dhe vjedhje për shkak të sistemit të defektit të IT.

Posta është plotësisht në pronësi të shtetit dhe qeveria e Rishi Sunak pritet të njoftojë ndryshimet në ligj për të liruar të gjithë ata që ende presin tërheqjen e akuzave. Deri më tani, vetëm 93 persona nga 700 që u shpallën fajtorë, arritën të largonin akuzën dhe kështu të “pastrojnë” emrin e tyre.

p.c. / dita