Amnistia Penale dhe marrëveshja për emigrantët, çfarë pritet të ndodhë sot në Kuvend

Sot mbahet seanca e radhës e në Kuvend ku në rendin e ditës pë t’u miratuar janë çështja e Amnistsë Penale dhe ajo e marrëveshjes për emigrantët me Italinë.

Amnistia Penale në fakt duket se ka mbetur sërish peng i 84 votave që duhen për ta miratuar pasi Basha deklaroi dje se nuk do të marrin pjesë në seancë.

As Rithemelimi nuk do të votojë pro, ndërsa do të vijojnë me skenarin për bllokimin e seancës. PS thotë se bëhet fjalë për ulje të dënimit me 1 vit për burrat dhe 1 vit e gjysmë për gratë e të miturit edhe për ata që janë dënuar nga GJKKO, që më parë përjashtohen nga përfituesit. Ministri Manja nuk e mbylli derën e diskutimeve, duke thënë se janë të hapur që të gjejnë një konsensus.

Enkelejd Alibeaj nga ana tjetër ka propozuar faljen e protestuesve të opozitës nga data 1 tetor 2018 deri më 31 dhjetor 2020. Socialistët pranuan pjesërisht propozimet e Alibeajt për të amnistuar protestuesit por jo ata që kanë akuzën e shkatërrimit të pronës dhe kundërshtimit të Policisë së Shtetit.

Veç kësaj, pasi Gjykata Kushtetuese i dha ‘dritën jeshile’ marrëveshjes me Italinë për emigrantët, pritet votimi i saj sot në Kuvend.

j.l./ dita