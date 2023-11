Arrestimi i Dritan Rexhepit, mediat ekuadoriane: Shqiptari krijoji lidhje me njerëzit më të lartë në politikë

Dy vjet pasi një gjykatës në Ekuador i dha Dritan Rexhepit lirimin e parakohshëm dhe më shumë se një vit pasi nuk e dinte vendndodhjen e tij, pasi ai nuk respektoi masat e vendosura për lirimin, emri i shqiptarit krijoj sërish vëmendje. Eluniverso shkruan se kjo pasi autoritetet turke arrestuan kreun e grupit narkokriminal të njohur si Kompania Bello, në kuadër të një operacioni të përbashkët të quajtur Cartel, ku përfshiheshin policë nga Italia dhe Shqipëria.

Rexhepi u zhduk nga radarët e autoriteteve ekuadoriane në fillim të vitit 2022, kur nuk respektoi masat e urdhëruara nga gjyqtari Diego Poma, pasi miratoi kërkesën e shqiptarit për lirim të parakohëshëm për arsye shëndetësore. Në vend të burgut, ai u urdhërua të përdorë aparat elektronik, të raportojë vendodhjen në Gjykatë dhe ndalohet të dalë jashtë vendit.

Shqiptari ishte i ndaluar që nga viti 2014, pasi ishte një nga njëmbëdhjetë të kapurit në operacionin Ballkanik të kryer në Ekuador. Për krimin e trafikut të drogës, njeriu i njohur si Car ose Mbreti i kokainës u dënua në Ekuador me trembëdhjetë vjet burg, nga të cilat kreu vetëm shtatë.

Në fillim të vitit 2023, audiot dhe informacionet e rrjedhura nga media online La Posta, në kuadër të një vepre të quajtur Kumbari i madh, nxorën në sy të publikut Dritan Rexhepin ose Dritan Gjikën (shqiptari mbante të paktën gjashtë emra të rremë për të lëvizur dhe për të lëvizur biznes i parregullt).

Raportet nga Operacioni León de Troya raportonin, ndër të tjera, se Rexhepi mbante një marrëdhënie biznesi me Rubén Cherres. Midis tyre ata themeluan të paktën trembëdhjetë kompani, shumica e tyre të lidhura me kompanitë e ndërtimit dhe të pasurive të paluajtshme. Vëzhgimi i policisë brenda operacionit supozoi se zbuloi takime dhe biseda të panumërta mes Çerrës, Rexhepit apo Gjikës dhe individëve që do të ishin pjesë e asaj që njihej si mafia shqiptare.

Marrëdhëniet e zbuluara të biznesit mes Cherres, Rexhepit dhe mafies shqiptare tërhoqën vëmendjen jo vetëm sepse ishin biznese që me sa duket kishin të bënin me krijimin e kompanive frontale për transportin e drogës nga Ekuadori në Evropë dhe pastrim parash, por edhe për miqësinë e ngushtë të Cherres dhe Danilo Carrera, kunati i presidentit të Republikës, Guillermo Lasso. Raportet e policisë tregojnë se karteli i udhëhequr nga Rexhepi transportonte ngarkesa të panumërta miliona dollarëshe droge nga vendet e Amerikës së Jugut në Evropë.

Dritan Rexhepi ishte në kërkim ndërkombëtar pasi kishte dënime për vrasje me dashje, trafik droge, rrëmbim, falsifikim dokumentesh udhëtimi dhe armësh. Para se të mbërrinte në Ekuador, shqiptari ishte arratisur nga burgjet në Shqipëri, Itali dhe Belgjikë. Hetimi gazetaresk i quajtur “Kumbari i Madh” u cilësua nga Prokuroria si rasti Encuentro. Ky fakt krijoi shqetësim tek ekzekutivi i Guillermo Lasso.

Që nga 25 tetori i kaluar, Prokuroria ka kërkuar që të zhvendosë çështjen Encuentro nga faza e hetimit paraproceduror përpara fazës së hetimit prokurorial për krimin e organizuar. Prokurorja e Pichincha, Luzmila Lluglla, i kërkoi një gjyqtari antikorrupsion një datë për të ngritur akuza kundër shtatë të dyshuarve për pjesëmarrje në këtë rrjet të dyshuar të korrupsionit në kompanitë publike në sektorin e energjisë elektrike.

Në listën fillestare të të pandehurve janë Danilo Carrera; Hernán Luque, ish-president i Kompanisë Koordinuese të Kompanive Publike (EMCO); Leonardo Cortazar, i cili identifikohet si operatori i rrjetit të korrupsionit; përveç Antonio I., ish-zyrtar i Korporatës Kombëtare të Energjisë Elektrike; Julio L., Jorge O. dhe Roberto B., të dyshuar si ndërmjetës të rrjetit.

a.c./dita