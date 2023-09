Asani i emocionuar: E merituam fitoren, ishte momenti për ta gjuajtur! Ja çfarë më tha Sylvinho

Jasir Asani: Me rëndësi është fitorja. U futa që në minutën e parë. Sylvinho ka bërë një kombëtare shumë të mirë. Merituam fitore. Kam pasur bisedime edhe më përpara por nuk ka qenë e shkruar. Do të falenderoja Sylvinjo se nëse nuk do ishte ai. Falenderoj nga zemra se ka bërë një kombëtare shumë të mirë. Kemi dhe tre ndeshje. Duhet të kthehemi në ekipe e të bëjmë më të mirën”.