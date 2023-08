VIDEO: Si ATM-të e bankave në Irlandë shpërndanë para falas, klientët mund të tërhiqnin deri në 1 mijë euro

Banka e Irlandës ka kërkuar falje pasi rregulloi një problem teknik, që i lejonte klientët e saj të tërhiqnin ose të transferonin më shumë para sesa kishin në llogarinë e tyre.

Problemi teknik shkaktoi radhë jashtë bankomateve gjatë gjithë ditës dhe gjatë natës së djeshme, pasi u përhapën thashethemet se ATM-të e Bankës së Irlandës po jepnin para falas dhe u kërkua ndërhyrja e policisë.

Mediat irlandeze raportojnë sot se klientët pa para në llogarinë e tyre, mund të tërhiqnin deri në 1000 euro.

Banka e Irlandës ka paralajmëruar përdoruesit e ATM-ve ose aplikacioneve bankare online, se këto para do të tarifohen.

Brendan Burgess, themeluesi i AskAboutMoney.com, i tha televizionit RTE se banka duhej të përmirësonte sistemin e saj të IT.

Megjithatë, ai shtoi: “Nëse e dini se nuk keni para, por merrni 1000 euro nga llogaria bankare, jeni duke bërë mashtrim. Dhe ky nuk është një problem që ka të bëjë me sistemet e Bankës së Irlandës”.

Banka qendrore e Irlandës ka gjobitur Bankën e Irlandës për defekte në sistemet e saj IT, dhe tha se po monitoronte pasojat nga incidenti i djeshëm.

A malfunction at a Bank of #Ireland ATM 🇮🇪 led to a large queue as customers were able to withdraw upto €1,000 regardless of how much was in their account. Eventually the police put a cordon around it pic.twitter.com/rocLcfkHPh

— 𝙰𝚒 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 (@AiNewsRep) August 16, 2023

VIDEO: Bank Error Allows Ireland Customers With 0 Balance Withdraw €1,000 From ATM

A viral video on Wednesday showed the moment a bank error allowed customers with no money in their account to withdraw €1,000 from their ATMs in Ireland.

An X (formerly Twitter) user, who… pic.twitter.com/NEwY54C9OC