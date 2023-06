Avokati: Nuk rakordojnë shifrat, s’ka përvetësim 3 mln euro! Beqiri: U detyrohem vetëm 200 mijë lekë, e stisi kompania!

Avokati i Alma Beqirit ka reaguar pas caktimit të masës ‘arrest me burg’ nga Gjykata. Avokati thotë se shifrat nuk rakordojnë me shifrat me postat e ‘ADEX-it’.

“Kemi të bëjmë me një mosmarrëveshje të pastër civile dhe jo vepër penale. Të gjitha shifrat krejtësisht fiktive dhe kemi të bëjmë me një çështje të karakterit fiskal dhe tregtar. Nuk ka përvetësim, fshehje, vjedhje por ka mos akordim për një pjesa të detyrimeve qe nuk dihet sa janë. Beqiri gjatë seancës ka thënë se nuk ka asnjë lloj dëshire për tu mos u kthyer këto para. Kjo çështje do të zgjidhet ne momentin qe do ketë rakordim financiar. Makinat e sekuestruara janë blerë përpara kur pretendohet të ketë ndodhur fakti penal”, thotë avokati.

Ndërkohë është zbardhur edhe dëshmia e Alma Beqirit në sallën e gjyqit. Ajo pretendon se e gjithë historia është stisur nga kompania postare. Ajo ka thënë se është debitorë ndaj kompanisë në shumën 200 mijë euro dhe jo 3 mln siç pretendohet.

“Jam debitore vetëm për 200 mijë euro kundrejt postës, ndërsa pjesa tjetër është farsë e ngritur nga subjekti”, ka thënë Beqiri. Ajo kërkon që të bëhet auditim i pavarur. Ka qenë vetë posta që ka bërë denoncimin në polici të 46 vjeçares pasi pas një auditimi ka konstatuar se në arkën e saj mungonin 3 mln euro.