TIRANË– Babai i këngëtares me origjinë shqiptare Dua Lipa, Dukagjin Lipa, është shpallur investitor strategjik në Lushnjë. Ai po ndërton në zonën e Fierit dhe Lushnjës parkun fotovoltaik me kapacitet prodhimi 100 Mega. Me çmimin 1 euro metri, investimi e tejkalon vlerën e pronës.

Sipas ligjit, ai bëhet automatikisht edhe pronar i tokës.

p.c. / dita