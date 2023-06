Balonat me panele diellore, kapin sinjale të çuditshme në stratosferë (të ngjashme me balonat kineze!)

Sinjale të çuditshme u zbuluan së fundmi në stratosferë, dhe gjithçka falë balonave me panele diellore. Shtresat e ndryshme të atmosferës vazhdojnë të fshehin një sërë sekretesh që komuniteti shkencor po përpiqet të zbulojë. Kjo do të thotë se shumë ekipe inxhinierësh po kryejnë projekte me synimin për të marrë përgjigje për pyetje të shumta. Ndër alternativat që po përdoren për të eksploruar stratosferën mund të veçojmë balonat me ajër të nxehtë. Falë konfigurimit të thjeshtë, disa prej tyre mund të dërgohen me një kosto shumë të ulët në raport me mjetet e tjera të transportit.

Sandia National Laboratories, për shembull, ka arritur të zvogëlojë koston e transportit në rreth 50 dollarë për njësi, duke e bërë atë një opsion shumë të lirë për teste të shumta. Në një nga hetimet e fundit të kryera, janë marrë modele audio që zakonisht nuk korrespondojnë me ato të pranishme në një lartësi të tillë. Secila prej këtyre automjeteve mund të arrijë lartësi mbi 20,000 metra. Në këto rrethana, cilësia e zërit që mund të merret lë mënjanë çdo shtrembërim të shkaktuar nga qenia njerëzore.

Ju kujtohen balonat kineze të kapura nga Shtetet e Bashkuara disa muaj më parë? Mund të thuhet se ky propozim është i ngjashëm në disa aspekte. Ato prodhohen në plastikë, kostoja e së cilës si material është shumë e ulët. Teknologjia diferenciale e këtij propozimi është përfshirja e asaj që njihet si mikrobarometra. Falë kësaj alternative, është e mundur të shijoni të dhëna që lidhen me zërin, teknologji që ka mundur të zbulojë disa frekuenca të pa analizuara më parë. Objektivi tani është të kryhen studime për të gjetur origjinën e tyre.

Besohet se kjo teknologji mund të përdoret për të kryer misione shumë më komplekse. Kostoja e tij e ulët do të lejonte ekipet e punës të studionin Sistemin Diellor me një çmim të paparë më parë. Megjithatë, do të jetë e nevojshme të intensifikohet përdorimi i materialeve shumë më të forta, të cilat duhet të jenë të mjaftueshme për të kapërcyer fuqinë e rrezatimit. Sido që të jetë, jemi në një pikë ku kërkimet po bëjnë të mundur arritjen e qëllimeve gjithnjë e më optimiste.