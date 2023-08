“Barbiemania” prek edhe ceremonitë mortore, një agjenci funerale po shet arkivolë rozë me yje!

Publikimi i filmit ‘Barbie’ ka lyer të gjithë botën në rozë. Shumë janë kompanitë që kanë përshtatur produktet e tyre në univers me Barbie dhe Ken. Surpriza e fundit ka qenë nga një zyrë funerali që ka vendosur të nxjerrë në treg një seri arkivolesh rozë me yje.

Ky edicion i kufizuar arkivolesh, i cili ka rezultuar të jetë një sukses i plotë, ofron edhe mundësinë e shtimit të një figure përfaqësuese nga filmi: “Ne tashmë kemi shitur arkivole rozë, por kur godet kjo ethet Barbie thashë: duhet të bashkohemi me trend dhe i kërkova stilistit tonë të merrte arkivolin rozë dhe të vendoste tone rozë mbi të dhe ishte një sukses”, tha menaxheri i shtëpisë funerale Alfa y Omega në El Salvador.

Kompania ka theksuar se tashmë ka shitur arkivole rozë, si diferencim kur feston një funeral ku mbizotëron e zeza, e bardha apo druri. Zyra e funeralit kujton se si një vit më parë ata kërkuan një arkivol me tone rozë për shkak të gëzimit të jashtëzakonshëm që i ndjeri pati gjatë jetës së tij. “Shërbimi paguhet me këste dhe kemi 30% zbritje promocioni, nëse shërbimi kushton 2500 dollarë, me zbritjen mbetet 1700 dollarë. Kanë kërkuar disa persona dhe tashmë janë shitur 10 shërbime në ngjyrë rozë”, sqaroi pronari duke u justifikuar. suksesi i bastit të tij për arkivolet e Barbit.