Barcelona i fiton Madridit kampionatin e basketbollit në shtëpi (3-0)

Barcelona është shpallur pak minuta më parë (e martë) kampione e ligës së Basketbollit! Një titull që e fitoi përballë rivalëve të përjetshëm, Real Madrid. Titulli i ligës është i merituar për njerëzit e Jasikevicius. 3-0 dhe në rrugën e shpejtë! Formati i kompeticionit është i njëjtë me atë të NBA, ku dy skuadrat më të mira përballen në finale dhe ajo që arrin 3-0 fiton, ose një maksimalizim 3-2, me pesë takime. Katalanasit fituan dy të parat në Barcelonë dhe me 2-0 luajtën mbrëmjen e sotme takimin e tretë në “Wiznik” të Madridit. Ky ishte kampionati i 20-të që fitojnë katalanasit në historinë e klubit.