Barcelona ndëshkon Dembele dhe i bllokon kalimin te PSG

Barcelona hakmerret ndaj Ousmane Dembélé, që aktivizoi klauzolën e tij të largimit prej 50 milionë disa ditë para se të përfundonte ky opsion i lirë i arratisjes. Klauzola u përfshi në rinovimin e saj verën e kaluar dhe para se të kthehej në 100 milionë, francezi me PSG-në erdhi për të aktivizuar klauzolën.

Me atë njoftim, u hap një periudhë negociatash për t’u siguruar që 50% e asaj klauzole të mos përfundonte në xhepin e lojtarit dhe aty filloi tërheqja mes Barçës dhe përfaqësuesve të lojtarit. Kontaktet e para, gjithmonë të komplikuara me agjentin e francezit, Moussa Sissoko, nuk kanë nisur në këmbën e djathtë dhe klubi nuk po gjen lehtësirat e pritshme që operacioni të lehtësohet dhe tashmë të jetë në disiplinën e PSG-së nën urdhrat e Luis Enrique.

Në FC Barcelona ata nuk mendojnë ta bëjnë të lehtë për lojtarin që të shkëputet nga Barça. Dëshmi është se këtë të diel lojtari është thirrur të stërvitet si pjesa tjetër e skuadrës dhe nuk ka ndonjë leje të veçantë për të zgjidhur situatën e tij siç është rasti me Kessie. Barça planifikon të vazhdojë t’i bëjë thirrje futbollistit që të stërvitet dhe të mos dorëzohet për të lehtësuar në asnjë mënyrë transferimin që do ta bënte lojtarin të mund të luante me PSG. Gjithçka tregon se ai do të humbasë fillimin e Ligës Franceze me PSG nëse gjithçka mbetet e njëjtë.