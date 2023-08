Basha: Koncesionet në shëndetësi, vepra korruptive e Ramës. SPAK ta çojë deri në fund!

Kryetari Lulzim Basha i konsideron koncesionet vepra korruptive të kryeministrit Edi Rama, ndërsa i bën apel Prokurorisë së Posaçme ta çojë deri në fund këtë zinxhir hetimi.

“Koncesionet në shëndetësi janë vepra korruptive të qeverisë Rama, të cilat janë denoncuar publikisht dhe janë kallëzuar penalisht në SPAK nga Partia Demokratike. Për vite me radhë paratë e shqiptarëve nuk janë vendosur në shërbim të pacientëve, por të politikanëve të korruptuar dhe klientëve të tyre. Kjo lojë e paskrupullt me shëndetin e njerëzve, është dëshmi e makutërisë primitive të kësaj qeverie, e cila duhet hetuar në thellësi, duke shkuar deri tek burimi i kësaj filozofie korruptive dhe rrënuese për interesin publik, e cila nuk u ndal as gjatë kohës së vështirë të pandemisë. Përshëndes veprimet hetimore të SPAK dhe e inkurajoj t’i shkojnë deri në fund zinxhirit të përgjegjësive që kanë shkaktuar dëme të parikuperueshme për qytetarët shqiptarë, të cilët presin dhe meritojnë drejtësi!”, thotë Basha.

Edhe Gazmend Bardhi shkruan se është bërë hapi parë por hetimet duhet të vijojnë më tej me Ilir Beqajn, Edi Ramën dhe Ogerta Manastirliun. Sipas deputetit Dashnor Sula, rasti i koncesionit të sterilizimit, ashtu si edhe inceneratorët pasqyrojnë punën e qeverisë dhe japin indicie për filtrimin e çdo koncesioni të dhënë.