Bashkimi Evropian miraton paketën e re të sanksioneve kundër Rusisë

Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar paketën e 12-të të sanksioneve kundër Rusisë, tha Komisioni Evropian në një deklaratë të hënën, pasi Austria dha miratimin përfundimtar gjatë fundjavës.

Paketa fokusohet në një ndalim të importit të diamanteve me origjinë ruse, si dhe në vendosjen e ndalimeve shtesë të importit dhe eksportit ndaj Rusisë, duke luftuar anashkalimin e sanksioneve dhe mbylljen e zbrazëtirave.

“Në veçanti, kjo paketë sanksionesh përfshin listime shtesë të individëve dhe kompanive ruse dhe ndalime të reja të importit dhe eksportit – si ndalimi i eksportit të diamanteve ruse në Evropë – në bashkëpunim shumë të ngushtë me partnerët tanë të G7. Për më tepër, paketa shtrëngon zbatimin e kufirit të çmimit të naftës duke monitoruar më nga afër se si cisternat mund të përdoren për të anashkaluar kapakun. Ai përfshin gjithashtu detyrime më të rrepta për gjurmimin e aseteve dhe masa të ashpra ndaj kompanive të vendeve të treta që anashkalojnë sanksionet”, thuhet në deklaratë.

Ndalimi i blerjeve të drejtpërdrejta të diamanteve jo-industriale nga Rusia do të fillojë më 1 janar, i ndjekur nga një ndalim i importeve indirekte që do të përfundojë deri më 1 shtator.

Ndalimi i diamanteve do të bëhet në koordinim me Grupin e Shtatë vende (G7), të cilat shpallën një ndalim të ngjashëm në fillim të këtij muaji. Biznesi global i bizhuterive me diamante natyrore kap vlerën e 87 miliardë dollarëve.

p.k\dita