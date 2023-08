Bayern dhe Kane, çfarë nisje kampionati! Katër gola dhe spektakël në transfertën e Bremen

Bayern Munich e nisi me “këmbën e mbarë” sezonin e ri të Bundesliga, ndërsa Harry Kane bëri një debutim ëndrrash në transfertën ndaj Werder Bremen. Kampionët në fuqi të Gjermanisë fituan me “poker” me takimin që u zhbllokua që në minutën e katërt. Në një kundërsulm model, pas asistit perfekt nga ana e Kane, Sane gjeti rrjetën dhe u dhuroi avantazhin miqve.

Me minutën e 9’ vendasit tentuan të kundërpërgjigjeshin dhe gjetën rrugën drejt rrjetës me Fullkrug, megjithatë ai gol u anulua për “offside”, me pjesën e parë që u mbyll me rezultatin 0-1. Në fraksionin e dytë bavarezët vijuan me sulmet dhe i asistuar nga Davies, në minutën e 75’ Kane e dyfishoi avantazhin e ekipit të tij si dhe njëkohësisht vulosi dhe debutimin e tij.