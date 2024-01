Biden: Nëse Rusia arrin të shkatërrojë Ukrainën, çfarë mendoni se do të ndodhë në vendet e Ballkanit?

Presidenti amerikan Joe Biden tha se anulimi i ndihmës financiare për Ukrainën mund të çojë në një krizë në vendet e Ballkanit.

Ndihma për Ukrainën, e cila ka ngecur në Kongres prej muajsh, është pjesë e një projektligji që do të sigurojë gjithashtu fonde për ndihmën ushtarake për Izraelin dhe Tajvanin.

Në tetor, Biden kërkoi 60 miliardë dollarë shtesë për Ukrainën, një pjesë e të cilave do të përdorej për të rimbushur rezervat e SHBA. Kongresi miratoi më parë rreth 75 miliardë dollarë ndihmë për Ukrainën.

Biden ka paralajmëruar për muaj të tërë se diçka e tillë do të kishte pasoja të tmerrshme për Ukrainën dhe rendin më të gjerë botëror. Biden paralajmëroi gjithashtu se trazirat mund të përhapen në Evropë nëse Kongresi nuk miraton më shumë ndihmë për Ukrainën.

“Nëse ne largohemi dhe Rusia i reziston sulmit të tyre dhe mund Ukrainën, çfarë mendoni se do të ndodhë në vendet e Ballkanit? Çfarë mendoni se do të ndodhë nga Polonia në Hungari?”, pyeti Biden në një fjalim në Shtëpinë e Bardhë.

Mbrëmë, Biden nënshkroi një projekt-ligj për shpenzimet afatshkurtra që do t’i mbajë institucionet e qeverisë federale të funksionojnë deri në fillim të marsit.

Projektligji nuk trajton ndihmën shtesë për Ukrainën, e cila mbetet e bllokuar ndërsa ligjvënësit kryesorë vazhdojnë të negociojnë masat e sigurisë kufitare që do të shkonin paralelisht me më shumë mbështetje për Kievin.

HAPPENING NOW:

Biden: “If we walk away and Russia is able to sustain their onslaught and bring down Ukraine, what do you think is going to happen in the Balkan counties?

What do you think is going to happen from Poland to Hungary?”

#StandWithUkraine pic.twitter.com/IWSvW2y4ZZ

— Alex Raufoglu (@ralakbar) January 19, 2024